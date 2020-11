Les messages entre Laura Paussini et Carlos Rivera montent en ton | Instagram Carlos Rivera × uez ×

La relation attachante qui émergerait entre Carlos Rivera et Laura Pausini Il a une fois de plus capté le feu des projecteurs après une série de messages qui ont été publiés récemment.

Leur amitié a été réaffirmée lors du concours de talents en “The Voice Espagne“, qui a été controversée depuis que Rivera et Pausini ont établi un lien fort tout au long du programme.

Les deux ont formé un super couple et plus que compagnons, ils sont devenus de grands amis, ce qu’ils se sont montré à plusieurs reprises et qui les a amenés à être la cible de controverses.

La chimie entre eux est évidente et c’est quelque chose qui a également été spéculé, bien qu’ils aient réitéré dans divers commentaires une grande “affection d’amis”.

Paussini et Rivera auraient eu l’occasion de participer aux éditions précédentes de “La voix du Mexique“dans laquelle ils auraient également été juges, l’artiste en 2018 dans” La Voz Kids “et Laura Pausini en 2017.

Ces derniers jours, des célébrités ont de nouveau attiré l’attention des médias après l’action la plus récente de l’interprète de “Entre tú y mil mares”, qui a consacré quelques mots doux à l’artiste mexicain Carlos Rivera.

Le petit ami du chauffeur Cynthia Rodriguez Il ne saurait être plus flatté que la chanteuse-artiste d’origine italienne professe elle-même sa grande affection avec quelques mots significatifs.

C’est à travers les réseaux sociaux que Laura Pausini a dédié un message émouvant et beau qu’elle a partagé depuis son compte Instagram, qui avait une dédicace spéciale pour son partenaire et collaborateur dans le programme de télévision espagnole, La Voz España.

Vous avez été le meilleur co-entraîneur et un grand ami! »A écrit le chanteur de 46 ans qui a également ajouté:« Merci, je vous aime beaucoup. C’est aussi grâce à vous que la #TeamLaura est prête », écrit le chanteur italien.

Cependant, cela seul a suffi pour que la controverse passée entre les deux ressurgisse, générant plusieurs commentaires autour de la publication.

Ceci après que la star de la musique ait montré dans une vidéo les meilleurs moments que les deux ont vécu ensemble pendant l’émission de télévision.

Dans la matière, la paire de juges et de collaborateurs ont partagé plusieurs moments et expériences, que la reine des scènes elle-même a capturée à travers quelques images.

Dans beaucoup d’entre eux, vous pouvez voir à quel point les performances des participants sont amusantes, excitées et partagées.

Il est à noter que le chanteur originaire de Huamantla, Tlaxcala a également émergé des premiers programmes d’un spectacle de talents, “La Academia” sur Tv Azteca, et en peu de temps a réalisé une croissance admirable dans sa carrière.

Il serait donc principalement l’un des juges capables d’inspirer grandement les participants du concours populaire.

Et l’un des souvenirs que l’artiste de 34 ans aurait le mieux à garder est la belle relation qui a émergé avec la chanteuse la plus reconnue de ces derniers temps, Laura Pausini.

Quelque chose dont elle se sent également très heureuse et de montrer la récente publication qu’elle a postée sur son compte où elle a célébré le soutien qu’elle a eu de l’interprète ainsi que mis en évidence leur talent et l’amitié entre eux.

Il faut se rappeler que le Mexicain Carlos Rivera est le co-entraîneur de l’Italien dans le programme «La Voz España», la chanteuse a donc souligné le grand soutien qu’elle a reçu d’elle.

De même, les deux seraient plus unis aujourd’hui car leur équipe est dans la troisième phase finale avec ses trois participants.

Cependant, leur grande amitié est devenue un problème qui accompagne la relation qui existe entre Carlos Rivera et Cynthia Rodríguez, le nom de l’hôte apparaît lorsque les deux stars se mettent en vedette à un moment donné, comme cette fois.