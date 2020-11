Les messages temporaires atteignent également Instagram et Messenger | Pixabay

Après la mise à jour que je présente l’application de messagerie WhatsApp, les messages temporaires atterrissent dans les autres applications Facebook, Instagram et Messenger et nous vous dirons tout à ce sujet alors prenez note.

Aujourd’hui, loin d’être un jour de malchance pour le vendredi 13, les choses semblent plutôt bien se passer et cela semble même être la journée internationale des messages temporaires, puisque WhatsApp Il vient de les publier avec une mise à jour qui semblait très lointaine, cela presque au même moment, Instagram et Messenger ont fait de même, ne changeant que le nom pour qu’il offre une image plus jeune et plus insouciante ».Mode disparaître“.

Avec ce titre, il y a la possibilité de prendre n’importe quelle conversation que nous avons dans l’un des deux réseaux sociaux et d’effacer tout ce qui y est écrit d’un seul coup, de sorte qu’il n’y ait plus de trace à partir de ce moment.

On peut sûrement le considérer comme une fonction de conversations secrets bien plus travaillés que celui de l’application WhatsApp, puisque à cette occasion, cela élimination il a lieu une fois que ce que nous avons écrit a été lu et vice versa.

Contrairement à WhatsApp, ici, nous n’aurons pas à attendre sept jours pour que les messages disparaissent d’une conversation, car le processus se déroule en même temps que nous les lisons.

De cette façon, avant de quitter cette conversation, nous pouvons vérifier que tout ce que nous avons écrit et auquel nous avons été envoyés est supprimé de la conversation comme par magie.

Sûrement, faire glisser votre doigt vers le haut et voir comment la conversation transforme vos messages en sons Snapchat temporaires pour vous, que vous les aviez déjà et que cela semble être devenu le pool d’idées dont Facebook tire certaines de ses réalisations les plus célèbres.

L’un d’eux, par exemple, les célèbres histoires, qui provenaient également du même réseau social du fantôme jaune.

Il est à noter que pour activer le Mode disparaître Nous n’aurons à accéder à aucun menu de configuration, car il s’agit d’un simple geste que nous effectuons en faisant glisser notre doigt vers le haut sur l’écran de conversation.

Cette décision d’utilisation a à voir avec l’idée de permettre à l’utilisateur de déplacer plus facilement la conversation d’une manière sans importance à une conversation importante avec un simple glissement.

Imaginez que nous écrivons sur n’importe quoi et, tout à coup, la conversation monte de quelques degrés à cause de la colère de l’un des deux, car nous glissons notre doigt vers le haut et cela ne sera pas sauvé pour toujours.

Un autre avantage de ce mode disparaître est que si l’un des participants à la conversation secrète veut enregistrer ce qui est dit en prenant une capture d’écran, l’application générera une notification à tous les membres avertissant que cela est en cours. .

Sans aucun doute, cela ne conviendra pas à ceux qui font confiance à la discrétion du reste des participants.De plus, la mise à jour avec cette fonction a commencé à être distribuée, avec un premier arrêt qui sera aux États-Unis, puis probablement elle atteindra d’autres pays continents.

D’un autre côté, il y a quelques jours à peine, il a été annoncé que WhatsApp avait prévu d’amener son système de paiement dans notre pays, afin de rendre les achats in-app un peu plus simples et plus directs.

Désormais, depuis mardi dernier, le bouton d’achat a été incorporé pour les entreprises qui utilisent WhatsApp Business au Mexique, alors maintenant, lorsqu’un utilisateur sélectionne ce bouton qui simule un magasin, il sera dirigé vers le catalogue de produits ou services proposés par l’entreprise qui utilisez l’application susmentionnée.

