Le dernier vrai crime de la télévision, The Pembrokeshire Murders, décrit le processus laborieux de traduire en justice l’un des tueurs en série les plus notoires du Pays de Galles.

Dans les années 80, deux doubles meurtres brutaux ont terrifié les habitants du Pembrokeshire, dans le sud du Pays de Galles, et déconcerté les policiers, sans que personne ne soit inculpé dans les deux cas.

Se déroulant 20 ans après les crimes choquants et mettant en vedette Luke Evans dans le rôle du surintendant détective Steve Wilkins, The Pembrokeshire Murders raconte comment une réévaluation de l’affaire froide a finalement amené le soi-disant “ tueur de Bullseye ” en justice – près de trois décennies après le premier meurtre.

La série donne un coup de fouet à la formule habituelle du vrai crime. Avant la première pause publicitaire, il devient clair qu’il y a un principal suspect: John Cooper, un homme du coin purgeant une peine de 16 ans pour une série de cambriolages tout au long des années 80 et 90, dont beaucoup ont suivi un modus operandi similaire aux deux. doubles meurtres. C’est moins un cas de polar, plus comment pouvons-nous prouver hedunnit.

La série suit les efforts de l’équipe de Wilkins pour enfin attraper le tueur – des décennies après les meurtres

En tant que tel, The Pembrokeshire Murders se concentre sur la façon dont Wilkins et son équipe ont minutieusement recherché de nouvelles preuves qui pourraient incontestablement condamner Cooper pour les deux doubles meurtres, en utilisant la technologie médico-légale et ADN nouvellement disponible – tout en courant contre la montre: après avoir servi environ la moitié de son condamné, Cooper était en liberté conditionnelle, et les agents savaient douloureusement qu’il pourrait bientôt être libéré de prison et tuer à nouveau.

La série en trois parties, des producteurs de Line of Duty et Bodyguard, est basée sur le récit de l’affaire de Wilkins, qu’il a écrit avec le journaliste Jonathan Hill, le journaliste d’ITV News qui a couvert l’enquête, et s’en tient étroitement aux faits – comme pour tant d’histoires policières captivantes, il fournit une preuve supplémentaire que la vérité est souvent beaucoup plus étrange que la fiction (les spoilers pour The Pembrokeshire Murders, naturellement, abondent ci-dessous…).

Les meurtres de Scoveston Park

En décembre 1985, un double meurtre choquant a horrifié les habitants de Milford Haven, lorsque les corps du frère et de la sœur Richard et Helen Thomas ont été découverts dans les restes de leur ferme, Scoveston Park, qui avait été incendiée par leur agresseur. Les frères et sœurs avaient été abattus, et malgré qu’une équipe de plus de 100 agents soit placée sur l’affaire, le tueur n’a jamais été identifié.

Un deuxième cas similaire a suivi en 1989, lorsque le mari et la femme Peter et Gwenda Dixon, qui s’étaient rendus dans la région pour un voyage de camping, ont été abattus à bout portant; leurs corps ont été découverts plus tard sur le pittoresque sentier côtier du Pembrokeshire. Le meurtrier a volé l’alliance et le portefeuille de Peter, et a été repéré en utilisant sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets peu de temps après l’attaque avant de partir à vélo. Malgré un appel diffusé sur Crimewatch de la BBC – qui a suscité plus de 1700 appels – la police n’a pas trouvé suffisamment de preuves concluantes pour accuser quiconque du crime, bien que l’impression d’un artiste basée sur des témoignages oculaires ait montré un homme avec un mulet aux épaules, vêtu d’un short kaki. .

Keith Allen joue le tueur John Cooper

L’enquête est restée en sommeil pendant des années, même si en 1998, John Cooper a été accusé de 30 cas de cambriolage et de vol à main armée impliquant un fusil de chasse, grâce aux efforts d’une campagne policière appelée Operation Huntsman. Lorsque les agents ont examiné les endroits ciblés par le voleur prolifique, il est apparu qu’ils formaient un rayon autour de la maison de Cooper dans le village de Jordanston; une perquisition de la maison a révélé 3 800 objets liés à l’affaire, y compris des clés de propriétés ciblées par les cambriolages. La propriété de Cooper n’était pas loin de Scoveston Park et il avait été interrogé au sujet des deux meurtres au moment de l’enquête, mais la police n’avait pas pu l’inculper.

L’affaire est restée froide jusqu’en 2006, lorsque le surintendant détective Wilkins est retourné à la police de Dyfed-Powys après un passage de deux ans avec le National Criminal Intelligence Service (qui fait maintenant partie de la National Crime Agency) à Londres. Conscient qu’un certain nombre de cas historiques avaient récemment été résolus dans tout le pays grâce aux progrès du profilage ADN, il a lancé l’Opération Ottawa, a nommé une petite équipe d’officiers pour examiner les crimes majeurs non résolus dans le Pembrokeshire, y compris les deux meurtres, ainsi qu’un autre en suspens. affaire datant de 1996, lorsque cinq adolescents avaient été attaqués par un homme portant une cagoule, qui les menaçait avec un fusil à canon scié. Une fille a été violée et une autre a été agressée sexuellement.

Alors que l’équipe de Wilkins commençait à réévaluer les preuves qui pourraient aider à condamner Cooper une fois pour toutes, le journaliste d’ITV Hill s’est retrouvé pris au piège de l’enquête. Il avait l’intention de produire une série documentaire axée sur des cas non résolus; après avoir rencontré Wilkins, cependant, il a accepté de mettre ses plans en attente. Au lieu de cela, conscients que Cooper serait toujours à l’écoute des nouvelles du soir, ils ont décidé de collaborer à une émission télévisée, suggérant que la police était sur le point de retrouver le tueur du Pembrokeshire grâce à de nouvelles preuves ADN.

David Fynn, à gauche, joue le journaliste d’ITV Jonathan Hill

C’était, cependant, un peu exagéré: bien que l’équipe ait dépensé beaucoup d’argent en réévaluations médico-légales coûteuses, elle n’avait pas réussi à identifier de nouvelles preuves qui amélioreraient sérieusement le dossier contre Cooper. Avec le resserrement des budgets et le temps écoulé avant la libération de Cooper, il était impératif d’organiser un entretien avec leur principal suspect. Wilkins et ses collègues ont décidé d’adopter une nouvelle approche, se pliant à l’ego de Cooper (des conversations avec un psychologue suggéraient qu’il possédait de nombreux traits de personnalité d’un psychopathe). Comme nous le voyons dans les scènes d’interrogatoire des Pembrokeshire Murders, Cooper a tenté de rejeter le blâme sur son fils; cependant, il a fini par révéler par inadvertance des détails supplémentaires sur l’arme du crime, qu’il avait également utilisée lors du vol à main armée pour lequel il avait été convaincu en 1998.

Dans une tournure bizarre, l’une des dernières pièces du puzzle est venue grâce à des images rétro du jeu télévisé ITV Bullseye. Les recherches de la police ont révélé que Cooper avait participé à l’émission sur le thème des fléchettes (diffusée pendant près de 15 ans dans les années 80 et 90) et Hill a utilisé ses relations avec ITV pour aider à traquer une bande de l’épisode pour Wilkins and co. Il est apparu que Cooper avait fait son apparition à la télévision quelques semaines seulement avant le meurtre de Coastal Path. En figeant la vidéo alors que le suspect apparaissait à l’écran, la police a noté la ressemblance frappante entre le jeune Cooper – avec les cheveux mi-longs – et l’impression que l’artiste avait du tueur.

Puis vint une percée révolutionnaire dans l’ADN. L’analyse a révélé qu’une paire de shorts kaki pris dans la chambre de Cooper contenait une goutte de sang de Peter Dixon incrustée. Cooper les avait enlevés de la scène du meurtre et les avait portés lorsqu’il avait retiré de l’argent en utilisant la carte bancaire des Dixons – comme l’a noté un témoin oculaire à l’époque, bien qu’ils paraissaient plus courts que les vêtements représentés sur l’impression de l’artiste. Les traces d’ADN ont été piégées dans le short lorsque sa femme Pat a remonté les coutures.

La police a réexaminé les preuves à l’aide de nouvelles technologies

La police a également réussi à récupérer l’arme du crime, qui avait initialement été prise sur les lieux du vol à main armée pour lequel il avait purgé une peine. Le canon du fusil de chasse avait été repeint; lorsque l’équipe médico-légale a enlevé cette couche, ils ont trouvé d’autres traces de sang de Dixon.

Enfin, Wilkins et son équipe avaient suffisamment de preuves pour inculper Cooper, qui a finalement été reconnu coupable des deux doubles meurtres, ainsi que du viol et des agressions sexuelles des adolescents, en 2011. Il a nié toutes les accusations, mais a finalement été condamné à quatre peines à perpétuité. conformément à ce que le juge a qualifié de «méchanceté» de ses crimes. Aujourd’hui âgé de 76 ans, il est toujours en prison.

The Pembrokeshire Murders est diffusé des nuits consécutives sur ITV à 21h à partir du 11 janvier