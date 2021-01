F

La secrétaire à l’Éducation, Nicky Morgan, a accusé aujourd’hui son successeur de ne pas avoir «anticipé» les événements alors que la dispute sur les colis alimentaires de mauvaise qualité se poursuivait.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré que les entreprises qui fournissent des colis alimentaires pauvres seraient dénoncées et honteuses et a exhorté les écoles à annuler les contrats «si nécessaire». Mais la baronne Morgan a déclaré que les ministres doivent être plus impliqués dans ce qui se passe.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles des mesures n’avaient pas été prises pour garantir que les colis étaient adéquats, elle a déclaré à Peston d’ITV: «La vraie réponse est que les gens au sommet, les ministres, le secrétaire d’État, vous devez avoir les doigts dans toutes ces tartes. . »

Cela intervient alors que le partenaire caritatif Food For London Now d’Evening Standard comble le vide laissé par les colis controversés. Le Felix Project redistribue la nourriture qui aurait été gaspillée à Londres. Le fondateur de l’association caritative Justin Byam Shaw a déclaré: «J’espère qu’il devient maintenant évident pour tout le monde que 30 £ versés à des œuvres caritatives comme le Felix Project se traduiront par une bien plus bonne nourriture pour les personnes dans le besoin que tout autre entrepreneur privé, payé par le gouvernement , peut réaliser.

«Nous serions ravis d’aider le gouvernement à nourrir davantage d’enfants affamés à Londres.»

Chaque colis alimentaire du traiteur Chartwells est censé valoir 15 £ et durer une semaine scolaire pour un enfant. Les familles éligibles ont reçu 30 £ en bons pendant les vacances.

Un porte-parole de Chartwells a déclaré à propos de l’image diffusée sur Twitter: «Pour plus de clarté, cela montre cinq jours de déjeuners scolaires gratuits (pas 10 jours) et les frais de nourriture, d’emballage et de distribution étaient en fait de 10,50 £ et non de 30 £ comme suggéré.

«Cependant, dans nos efforts pour fournir des milliers de colis alimentaires par semaine dans un délai extrêmement court, nous sommes désolés que la qualité soit insuffisante dans ce cas.»