Les inistres ont été aujourd’hui exhortés à intervenir après qu’une enquête de Standard a révélé comment des personnes inéligibles ont pu sauter la file d’attente pour les vaccins en exploitant une faille informatique.

Le secrétaire à la Santé de l’ombre, Jonathan Ashworth, a averti que cette échappatoire signifiait que de nombreuses personnes vulnérables et à risque devaient «attendre plus longtemps» pour des coups de covid qui leur permettaient de sauver des vies.

Les liens font partie du système de réservation en ligne de Swiftqueue qui est utilisé par certaines fiducies du NHS pour coordonner les rendez-vous de vaccins pour le personnel.

M. Ashworth, du Labour, a déclaré: «Le programme de vaccination est conçu pour sauver des vies et réduire les hospitalisations en donnant la priorité à ceux qui en ont le plus besoin.

«Cette échappatoire laisse de nombreuses personnes vulnérables et à risque en attente plus longtemps pour des coups de sauvetage.

«Les ministres doivent intervenir et éradiquer ce saut de file d’attente.»

Jonathan Ashworth, le secrétaire d’État fantôme à la Santé et aux Affaires sociales a appelé les ministres à intervenir

Le Standard a vu des preuves que des personnes qui ne font pas partie du personnel ou sur la liste des vaccins prioritaires ont réussi à utiliser le portail pour se faire vacciner dans l’est de Londres et dans d’autres régions du pays.

Cela vient après un lien destiné au personnel de l’East London NHS Foundation Trust [ELFT] a été partagée en dehors de la communauté de la fiducie pour la santé mentale.

Notre enquêteur a pu utiliser le lien pour prendre rendez-vous hier à 9h50 avec le jab de suivi prévu à la même heure le 5 avril au centre de vaccination de Westfield à Stratford.

Nous avons annulé les rendez-vous après la réservation pour nous assurer que personne n’était privé d’un coup et qu’il y avait un certain nombre de rendez-vous gratuits encore disponibles tout au long de la journée.

Il y a également eu des rapports de personnes, qui ne sont pas encore éligibles, utilisant des portails similaires pour s’inscrire à des jabs ailleurs.

Le député de Chesterfield Toby Perkins a déclaré qu’il avait découvert que des personnes non éligibles utilisaient un lien Swiftqueue local pour obtenir le jab.

M. Perkins a déclaré qu’il connaissait quelqu’un dans la cinquantaine qui ne figurait sur aucune liste mais qui avait utilisé le portail pour obtenir un rendez-vous et qui avait reçu un vaccin.

Il a ajouté: «Je suis ravi d’apprendre que des mesures sont prises et je vais les surveiller très attentivement, car les gens ne devraient vraiment pas sauter la file d’attente.»

Notre enquêteur a pu utiliser le lien pour prendre un rendez-vous le lendemain et un suivi en avril au centre de vaccination Westfield à Stratford

ELFT a déclaré que toute personne assistant à des rendez-vous pour un vaccin se verrait demander la preuve qu’elle avait été invitée à un vaccin.

Swiftqueue a publié une déclaration fortement formulée, avertissant que: «Quiconque réserve pour obtenir le vaccin frauduleusement sera refusé – point final.»

Leur PDG, Brendan Casey, a déclaré: «Certaines personnes ont utilisé des liens partagés avec eux pour essayer d’obtenir à tort le vaccin Covid.

«S’ils réservent et se rendent à la clinique pour essayer de sauter la file d’attente, ils n’ont pas de preuve d’éligibilité et ils seront refusés.»

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Il s’agit du plus grand déploiement de vaccination de notre histoire et il est juste que nous vaccinions d’abord les personnes les plus vulnérables. première ligne.

«Les personnes qui fréquentent un centre de vaccination doivent fournir la preuve qu’elles ont été personnellement invitées, ainsi qu’une pièce d’identité, et quiconque a tenté de contourner le système sera refoulé.»

Le porte-parole officiel du premier ministre a déclaré: «Nous sommes bien sûr d’avis que personne ne devrait chercher à faire la queue.

«Nous avons expliqué pourquoi nous accordons la priorité à ceux que nous sommes – étant donné le risque accru auquel ces groupes sont confrontés.

«Il est important que nous fournissions une protection à ceux qui sont le plus à risque clinique.»