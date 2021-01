M

Les sœurs sont sous pression pour réviser leur plan de repas scolaires gratuits pendant le verrouillage, après que Marcus Rashford a souligné que les colis alimentaires «inadéquats» que les familles reçoivent.

Downing Street a déclaré que le contenu de certains colis alimentaires était «totalement inacceptable» et le gouvernement étudie la question.

Le gouvernement est maintenant confronté à des appels pour déployer d’urgence son programme national de bons pour les repas scolaires gratuits, après que les images partagées sur les médias sociaux ont montré des colis de mauvaise qualité et de faible valeur envoyés aux familles pendant le verrouillage.

Le footballeur de Manchester United Rashford – qui a été à l’origine d’une campagne visant à offrir des repas scolaires gratuits aux enfants qui en ont besoin – a demandé que le système soit réparé «rapidement».

Le porte-parole officiel du premier ministre a déclaré lors d’un briefing de Westminster: «Nous sommes conscients que ces images circulent sur les réseaux sociaux, et il est clair que le contenu de ces colis alimentaires est totalement inacceptable.

«Le ministère de l’Éducation se penche sur cette question de toute urgence et la ministre des enfants, Vicky Ford, parle à l’entreprise responsable et elle indiquera clairement que de telles boîtes ne devraient pas être données aux familles.

La ministre de l’Enfance et de la Famille, Vicky Ford, a déclaré qu’elle avait rencontré mardi le directeur général de Chartwells «et il m’a assuré qu’ils avaient pris des mesures immédiates pour arrêter de nouvelles livraisons de colis de mauvaise qualité. Ils veilleront à ce que les écoles touchées soient indemnisées et ils fourniront de la nourriture supplémentaire à l’enfant éligible en fonction de notre financement accru. »

Elle a déclaré que le gouvernement exigera que tous les traiteurs respectent les normes fixées et livrent des déjeuners de haute qualité aux enfants éligibles, et fournira plus de détails mercredi.

Les députés, la pédiatrie et les dirigeants du secteur ont appelé à un examen des colis alimentaires envoyés aux familles après que les parents ont partagé des images des repas qu’ils ont reçus.

Selon les directives du ministère de l’Éducation (DfE), les écoles devraient travailler avec leur équipe de restauration scolaire ou leur fournisseur de nourriture pour fournir des colis alimentaires aux enfants éligibles aux repas scolaires gratuits à la maison pendant le verrouillage.

Le guide, mis à jour vendredi, indique que les écoles peuvent également fournir des repas en fournissant des bons pour un magasin ou un supermarché local, ou en utilisant le programme national de bons du DfE, «qui rouvrira sous peu».

Un syndicat des directeurs d’école a déclaré que les écoles avaient dû «rassembler» les vivres des élèves en l’absence d’un système national de bons de supermarché pour les enfants éligibles à des repas scolaires gratuits.

La commissaire aux enfants pour l’Angleterre, Anne Longfield, s’est dite préoccupée par le fait que la préférence semble être donnée aux colis “plutôt qu’aux bons qui permettraient aux familles de faire des choix concernant leur nourriture”.

Elle a déclaré que son département faisait le suivi des préoccupations du DfE concernant «la norme, l’adéquation et la valeur nutritionnelle des boîtes alimentaires».

Les médecins du Collège royal de pédiatrie et de santé infantile (RCPCH) ont écrit au secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson pour lui demander de revoir les colis alimentaires livrés aux élèves éligibles aux repas scolaires gratuits.

Cela est venu après que l’utilisateur de Twitter Roadside Mum, partageant une image du colis alimentaire qu’elle a reçu, a déclaré: «2 jours de pommes de terre en veste avec des haricots, 8 sandwichs au fromage unique, 2 jours de carottes, 3 jours de pommes, 2 jours de douleur, 3 jours de frubes.

“Pâtes et tomates de rechange. Aura besoin de mayonnaise pour la salade de pâtes.

«Émis au lieu de bons de 30 £. Je pourrais faire plus avec 30 £ pour être honnête. “

Un porte-parole de Chartwells a déclaré: «Nous avons eu le temps d’enquêter sur l’image diffusée sur Twitter. Pour plus de clarté, cela montre cinq jours de déjeuners scolaires gratuits (pas 10 jours) et les frais pour la nourriture, l’emballage et la distribution étaient en fait de 10,50 £ et non de 30 £ comme suggéré.

«Cependant, dans nos efforts pour fournir des milliers de colis alimentaires par semaine dans un délai extrêmement court, nous sommes désolés que la quantité soit insuffisante dans ce cas.»

Rashford a tweeté une autre photo et a écrit: «3 jours de nourriture pour 1 famille… Tout simplement pas assez bien. Alors imaginez que nous attendons des enfants qu’ils s’engagent dans l’apprentissage de la maison.

«Sans parler des parents qui, parfois, doivent leur enseigner qui n’ont probablement pas mangé du tout pour que leurs enfants puissent… Nous DEVONS faire mieux.»

Le footballeur, qui a déclaré avoir contacté Chartwells, a tweeté que la société avait précisé qu’elle n’était pas le fournisseur exclusif de repas scolaires gratuits à travers le Royaume-Uni.

Il a dit qu’il attendait avec impatience d’entendre le résultat d’une réunion entre le DfE et Chartwells, ajoutant: “Quelque chose ne va pas et nous devons y remédier rapidement!”

Un porte-parole de Chartwells a ajouté: «Nous tenons à remercier Marcus Rashford et la sous-secrétaire d’État permanente aux enfants et aux familles, Vicky Ford, pour leur collaboration alors que nous traversons ces temps difficiles.

Une mère a déclaré que les familles qui avaient reçu des colis alimentaires «dégradants» dans le cadre du programme de repas scolaires gratuits étaient traitées «comme de la saleté».

Kerry Wilks, de Redcar dans le nord-est de l’Angleterre, a reçu un colis à l’école de son plus jeune enfant contenant une miche de pain, trois yaourts, une boîte de haricots, du thon, deux pommes de terre, quatre fruits et deux tranches de fromage.

Le Dr Max Davie, responsable de l’amélioration de la santé au RCPCH, a déclaré: «Au cours des dernières 24 heures, nous avons vu plusieurs exemples de colis alimentaires fournis aux familles dans le cadre du programme de repas scolaires gratuits.

en relation

«En tant que pédiatre, je peux dire que le contenu n’est pas suffisant sur le plan nutritionnel pour les enfants et les jeunes. Les enfants qui comptent sur les repas scolaires gratuits ont de moins bons résultats de santé que leurs pairs et méritent une aide appropriée. Les exemples partagés sont une insulte à la dignité des personnes qui comptent sur ce soutien. »

Il a ajouté: «Nous appelons le gouvernement à revoir d’urgence sa liste de fournisseurs et à fournir les ressources nécessaires aux autorités locales pour offrir une flexibilité aux familles quant à la manière dont elles souhaitent recevoir ce soutien vital.

«Certaines autorités locales donnent des bons ou des paiements en espèces. Toutes les familles ne sont pas identiques, mais chaque famille mérite d’être traitée avec respect.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: «Le gouvernement doit prendre des mesures pour rouvrir le programme national de bons de repas scolaires gratuits.

«Les écoles ont été obligées de rassembler leurs provisions en organisant des colis alimentaires et des bons locaux. Comme nous l’avons vu sur ces images en ligne de colis alimentaires inadéquats, cela peut mal tourner, et nous avons besoin de la disponibilité d’un système universel.

Les autorités locales et les écoles décident du fournisseur de repas scolaires gratuits à utiliser et les contrats ne sont pas attribués au niveau central par le gouvernement, a déclaré le DfE.