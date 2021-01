je

C’est 2021 et Covid-19 nous a toujours à la gorge. La bonne nouvelle: nous avons un vaccin. La mauvaise nouvelle: un nombre inquiétant d’entre nous ne sont pas très intéressés à le prendre. Les statistiques récentes qui suggèrent que 33% seulement des minorités ethniques se sont engagées à recevoir le coup sont encore plus alarmantes. Si vous ne le saviez pas déjà, les minorités ethniques sont beaucoup plus vulnérables au virus que nos homologues blancs. Les femmes sont également moins susceptibles de le prendre que les hommes, et moins de 50% des Londoniens disent qu’ils en auront. En tant que Londonienne noire, j’appartiens aux trois catégories et bien que je sois plus que disposée à être un coussin d’épingles humain quand on l’appelle, je peux aussi dire que je ne suis pas surprise que de nombreuses personnes issues de minorités ethniques en particulier ne le soient pas. aussi vif.

Loin de l’image que je porte habituellement du chapeau en papier d’aluminium des théoriciens du complot, j’ai constaté que mes amis – des gens que je sais être progressistes, bien éduqués et du côté de la science pour la plupart des choses – ont de nombreux doutes sur le vaccin. . Les Noirs ont une histoire horrible avec la médecine expérimentale, remontant à l’esclavage, mais même aujourd’hui, nous ressentons le poids d’un système qui ne semble pas trop préoccupé par notre bien-être collectif. Après qu’il ait été confirmé que Covid nous affectait beaucoup plus que tout autre groupe ethnique, nous n’avons vu aucun effort pour enquêter davantage sur cette question. Nous constatons la même chose avec les taux de mortalité chez les femmes noires enceintes étant beaucoup plus élevés que pour tout autre groupe. Ces questions, ainsi que celles comme le scandale Windrush, nous montrent le peu de respect que le gouvernement a pour nous – pourquoi devrions-nous croire qu’ils ont maintenant à cœur notre meilleur intérêt?

Une grande partie du public britannique blanc ne fait pas non plus confiance. Des verrouillages tardifs aux contrôles frontaliers fragiles et à l’incapacité de lancer une application fonctionnelle, il est difficile de faire confiance à un gouvernement qui semble inventer les choses au fur et à mesure.

J’espère qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner, les marées changeront et les gens deviendront plus informés et plus disposés, mais il est toujours préoccupant de penser que la démographie déjà vulnérable des personnes peut se mettre encore plus en danger. Le gouvernement doit faire plus. Un bon point de départ serait de rassurer les minorités ethniques sur le fait que leurs problèmes médicaux comptent, autour de Covid et au-delà. Il est également important que ceux d’entre nous dans ces communautés entament des dialogues pour aider à mettre fin à la désinformation, plutôt que de faire honte aux gens qui ont des préoccupations valables. Notre relation avec la médecine est peut-être épineuse, mais le pire serait d’aggraver une situation délicate en refusant la chance de vaincre un virus qui nous met déjà à genoux.

Aujourd’hui, c’est le lundi bleu, autrement connu comme le jour le plus déprimant de l’année. Si l’année écoulée est quelque chose à suivre, elle est également connue sous le nom de … lundi. J’ai du mal à penser à un jour qui n’a pas été misérable depuis mars 2020 – même Noël ne pourrait pas nous sauver. Je ne sais pas comment les gens observent le Blue Monday, mais les Samaritains l’ont rebaptisé Brew Monday – une journée pour s’enregistrer avec leurs proches autour d’une tasse de thé virtuelle. J’aime assez l’idée d’un Boozy Monday – concept similaire, différents rafraîchissements. Bubblebath Monday est une alternative pour les languishers parmi nous, ou Bingewatch Monday si vous préférez vous distraire avec Night Stalker, la série Netflix sur un tueur en série littéral. Il existe de nombreuses façons de donner sa propre tournure à une journée misérable, même si cela signifie simplement de s’y pencher et de faire un bon gémissement à quiconque veut l’écouter.