le manque et les Londoniens des minorités ethniques les plus à risque de Covid accepteront un vaccin s’il est proposé par un professionnel de la santé de confiance, a prédit aujourd’hui un expert.

Le Dr Winston Morgan, de l’Université d’East London, a déclaré que, malgré les sondages d’opinion suggérant que jusqu’à 72% des Noirs éviteraient un coup, il n’y avait «aucune preuve» de refus de vaccins dans la pratique.

La semaine dernière, le directeur de la santé publique de Newham, Jason Strelitz, a déclaré au Standard que des responsables du NHS lui avaient dit qu’un «nombre important de personnes ne le suivaient pas».

Mais le Dr Morgan a déclaré: «Il n’y a aucune preuve que la majorité des personnes BAME sur les listes de haute priorité n’accepteront pas le vaccin s’il est offert par des professionnels de la santé qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance. Ce qui est décrit comme une hésitation à la vaccination est davantage un manque d’enthousiasme ou de confiance dans le système qui a échoué à certains groupes dans le passé.

«Si vous ne croyez pas, d’après vos expériences passées, que les traitements médicaux fonctionnent bien pour des personnes comme vous et, dans certains cas, pourraient vous nuire, non pas à cause de la génétique liée à la race, mais à cause de désavantages structurels, il est peu probable que vous soyez enthousiaste quand un nouveau et ce qui pourrait être décrit comme un vaccin controversé arrive. »

Des recherches menées par des médecins du Barts Health NHS Trust ont révélé que les patients noirs et asiatiques étaient plus susceptibles de mourir. Les chercheurs ont découvert que les patients appartenant à des minorités ethniques étaient plus jeunes et moins fragiles que les patients blancs, mais plus susceptibles d’être admis aux soins intensifs et de recevoir une ventilation, ce qui signifie qu’ils avaient été plus durement touchés par la maladie.