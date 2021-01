UNE

s Nadhim Zahawi, le ministre du déploiement des vaccins, dit souvent que nous sommes engagés dans «une course contre la mort». Ce n’est pas une hyperbole politique. Bien que le déploiement de la vaccination ait pris un départ encourageant, sa chaîne d’approvisionnement est encore fragile; sa répartition inégale (car Sadiq Khan a eu des raisons de se plaindre au nom de Londres); son infrastructure incomplète; et le nombre de piqûres administrées par jour encore insuffisant, si le gouvernement veut réaliser son ambition d’offrir la première dose avant le 15 février aux 14 millions de personnes des quatre premiers groupes prioritaires.

Ces catégories comprennent toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables. Par la suite, le programme sera étendu aux cinq prochains groupes identifiés par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), englobant chaque adulte de plus de 50 ans: 21 millions de bénéficiaires supplémentaires. Les ministres espèrent – et «espoir» est le mot – atteindre les neuf groupes d’ici avril. La question qui les tourmente, ainsi que leurs conseillers scientifiques, est de savoir qui cibler dans la soi-disant «phase deux».

Il y a une forte tendance à donner la priorité aux policiers, aux agents pénitentiaires, aux employés du commerce de détail, aux employés des transports publics et à d’autres personnes qui, par définition, passent une grande partie de leur journée en face à face avec d’autres personnes. Les enseignants devraient faire la réduction, mais peuvent ne pas le faire en raison de leur âge moyen relativement bas (39).

La plus grande controverse à Whitehall reste la meilleure approche pour les citoyens des minorités ethniques et leur droit potentiel au statut de priorité. En fait, cela devrait être une décision simple. Mais il a aussi bien des ministres que des fonctionnaires liés – inutilement. Les données recueillies lors de la première vague de la pandémie sont suffisamment claires: les Noirs sont quatre fois plus susceptibles de mourir de Covid que les Blancs. Les personnes d’origine bangladaise et pakistanaise courent également un risque plus élevé d’être tuées par le virus. Gardez à l’esprit, dans ce contexte, que 35% de tous les Londoniens appartiennent à une communauté BAME. Alors que les nouvelles variantes du virus prennent pied, plus d’un tiers de nos concitoyens courent un danger disproportionné.

L’année dernière, le JCVI a reconnu le problème – mais a hésité sur la solution. Au moment où elle s’est réunie le 30 décembre, il était raisonnablement clair que l’ethnicité elle-même (au sens génétique) n’était pas la cause des taux de mortalité plus élevés, qui étaient plutôt la conséquence des désavantages et des privations auxquels les groupes minoritaires sont régulièrement confrontés: les professions à haut risque, les logements exigus, la pauvreté et les maladies qu’elle favorise, et un accès inégal aux soins de santé.

La conclusion du comité était extrêmement vague: elle a conseillé aux agences de santé «de travailler ensemble pour s’assurer que les inégalités sont identifiées et traitées dans la mise en œuvre». C’était simplement pour reformuler la question comme une réponse. Il est vrai que les données détenues sur l’appartenance ethnique par les prestataires de soins primaires ne sont pas uniformément robustes, ce qui rend le ciblage difficile. Il est également vrai que le degré d’hésitation à la vaccination est plus élevé parmi les minorités ethniques: en octobre, le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE) a publié une étude suggérant que 72% des Britanniques noirs et noirs étaient «improbables» ou «très improbables ”Pour obtenir le jab.

Une telle réticence a peu de choses en commun avec les théories du complot indulgentes et la pseudo-science des anti-vaxxers. La communauté noire a de mauvais souvenirs de son traitement historique par les professionnels de la santé: notoirement, dans des scandales spécifiques tels que l’expérience Tuskegee débutant en 1932, dans laquelle près de 400 hommes afro-américains atteints de syphilis ont été menti au sujet de leur traitement. Plus généralement, il existe de nombreuses preuves que des patients appartenant à des minorités ethniques reçoivent des soins médicaux inégaux – alimentant un sentiment collectif de méfiance.

Mais tout cela devrait renforcer les arguments en faveur de la priorisation des minorités dans la phase deux, à la fois dans les stratégies d’information du public et dans l’accès au vaccin lui-même. En privé, les ministres s’inquiètent du risque politique de tout ce qui ressemble à une «action positive» dans la politique de santé publique. Mais ce n’est pas une discrimination positive dans une seringue, ou un politiquement correct devenu médical.

Il s’agit d’une décision entièrement clinique et pratique, qui doit être prise conformément à la stratégie plus large consistant à fournir le vaccin aux personnes les plus à risque. De toute évidence, les Britanniques noirs et la plupart des Asiatiques britanniques sont en danger disproportionné.

Il s’ensuit qu’ils doivent recevoir le vaccin dès que possible. Hier, plus de 1610 décès liés à Covid ont été signalés: un nouveau record quotidien. C’est en effet une course contre la mort, et nous devons la gagner par tous les moyens nécessaires.