Les modérateurs de Facebook travaillant en tant que sous-traitants indépendants à Dublin disent qu’ils sont tenus de travailler dans le bureau, malgré un nouveau verrouillage national à travers l’Irlande, rapporte The Guardian. Les modérateurs, employés par le sous-traitant CPL, disent qu’on leur a dit qu’ils étaient considérés comme des travailleurs essentiels et donc non liés par les restrictions de niveau 5 de l’Irlande, qui obligent les gens à travailler à domicile à moins qu’ils ne «fournissent un objectif essentiel pour lequel votre présence physique est obligatoire.”

Plus tôt cette semaine, l’Irlande est devenue le plus grand pays à mettre en œuvre un verrouillage strict pour essayer de contenir un nouveau pic de cas de coronavirus. Jeudi, le pays avait enregistré plus de 54000 cas de COVID-19 et plus de 1871 décès, a rapporté le ministère irlandais de la Santé.

Facebook a déclaré dans un communiqué que ses «partenaires ont commencé à ramener certains réviseurs de contenu dans leurs bureaux» ces derniers mois. «Nous nous sommes toujours concentrés sur la manière dont cette révision de contenu peut être effectuée de manière à assurer la sécurité de nos réviseurs.» Un modérateur considéré comme vulnérable peut travailler à domicile, selon le communiqué, et la société «travaille avec nos partenaires pour s’assurer que des mesures strictes de santé et de sécurité sont en place et que tout cas confirmé de maladie est divulgué».

Facebook exige une distance physique et une capacité réduite sur ses lieux de travail, ainsi que des contrôles de température obligatoires et le port de masques. Il dit également qu’il effectue un nettoyage en profondeur quotidien.

Mais selon The Guardian, les travailleurs ont déclaré qu’à leur retour dans des bureaux en Irlande en juillet, on leur avait dit qu’un cas confirmé de COVID-19 entraînerait la fermeture du bureau de 72 heures. Le bureau est resté ouvert, malgré trois nouveaux cas depuis fin septembre.

En mai, Facebook a annoncé qu’il modifiait sa politique de travail à distance pour permettre à la plupart de ses 48 000 employés de travailler de chez eux en permanence. Mais Facebook compte environ 15 000 sous-traitants rémunérés employés par des entreprises tierces, et les travailleurs ne sont pas éligibles à la plupart des avantages dont bénéficient les employés de l’entreprise.

Et ce n’est pas la première fois que les sous-traitants de l’entreprise demandent à des modérateurs de travailler en interne pendant la pandémie. Plus tôt ce mois-ci, The Verge a rapporté que les modérateurs de Facebook à Austin, au Texas, employés par l’entrepreneur tiers Accenture, étaient également contraints de retourner au bureau.

Les modérateurs de Facebook peuvent passer une grande partie de leur temps à revoir des vidéos graphiques, des discours de haine et d’autres contenus dérangeants, et beaucoup ont développé des troubles de stress post-traumatique. En mai, Facebook a réglé avec les modérateurs actuels et anciens pour 52 millions de dollars dans une décision qui a conclu que l’emploi avait un impact grave sur la santé mentale des travailleurs.