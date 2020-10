Selon un nouveau rapport de la publication à but non lucratif Rest of World, les modérateurs de Facebook situés en Inde ont été poussés par leur employeur, la société contractante tierce Genpact, à retourner au bureau malgré les problèmes de sécurité liés à la pandémie de COVID-19.

Genpact, l’une des nombreuses entreprises que Facebook sous-traite la modération dans le monde entier, emploie environ 1600 modérateurs en Inde, où les employés analysent le contenu offensant et dérangeant publié en gros volumes sur les plateformes de Facebook pour d’éventuelles violations des règles. La société faisait pression sur les employés pour qu’ils retournent dans ses bureaux à Hyderabad dès juillet, rapporte Rest of World, Genpact affirmant que des parties clés de ses services de modération devaient être effectuées au bureau en raison de problèmes de confidentialité et d’autres obstacles techniques.

Genpact affirme que tout travail au bureau a été effectué volontairement. «Pour rendre cela gérable, sûr et clair, les employés doivent signer un formulaire hebdomadaire leur demandant d’accepter volontairement cela», a déclaré un porte-parole de Genpact à Rest of World. Mais selon des entretiens avec des employés, la direction de Genpact aurait dit à certains employés que leur travail pourrait être en danger s’ils choisissaient de ne pas exercer de fonctions au bureau.

Les modérateurs de contenu ont été contraints de retourner au travail, tandis que les employés de l’entreprise travaillent à domicile

Le reste du monde rapporte également que l’industrie informatique indienne a été jugée essentielle au tout début des verrouillages liés aux coronavirus dans tout le pays. Cela signifiait que bon nombre des entreprises fournissant une main-d’œuvre externalisée aux entreprises technologiques américaines ont pu contourner les restrictions sur le travail de bureau pour garder les employés à entrer.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Facebook emploie plus de 15 000 modérateurs de contenu dans le monde entier, dont une grande majorité sont des sous-traitants n’ayant pas accès à bon nombre des mêmes avantages que les employés d’entreprise. Ces sous-traitants sont également soumis à des conditions de travail impliquant la visualisation de vidéos d’exploitation d’enfants, de violence, de terrorisme et d’autres contenus susceptibles de causer un trouble de stress post-traumatique et des problèmes de santé mentale connexes.

Pendant ce temps, les employés de l’entreprise sur Facebook peuvent travailler de n’importe où jusqu’à juillet de l’année prochaine, date à laquelle ils peuvent choisir de rester à distance en permanence tant qu’ils acceptent une réduction de salaire potentielle en fonction de l’emplacement. Les employés de l’entreprise reçoivent également des avantages tels que des options d’achat d’actions et une allocation de 1 000 $ pour couvrir les coûts de travail à distance et l’équipement de bureau, en plus des avantages de transport gratuit et de nourriture sur place avant la pandémie.

Plus tôt ce mois-ci, The Verge a rapporté que l’une des principales sociétés de modération de Facebook, la société de conseil Accenture, avait commencé à informer ses employés basés aux États-Unis à Austin, au Texas, qu’ils devraient retourner au bureau malgré les préoccupations concernant les précautions de sécurité contre le COVID-19. Accenture a initialement refusé de répondre aux questions d’employés inquiets pour leur santé et leur sécurité, et l’entreprise a déclaré qu’elle n’allait pas augmenter son salaire.

Dans une déclaration envoyée par e-mail à The Verge à l’époque, Accenture a écrit: «Nous renvoyons progressivement les personnes aux bureaux des clients dans les cas où il existe une raison commerciale critique de le faire. Nous accordons la priorité à la sécurité et au bien-être de nos employés, et ne renvoyons les gens dans nos bureaux que lorsque nous sommes convaincus que les mesures et protocoles appropriés sont en place, correctement évalués pour chaque pays ou situation locale. »

Facebook affirme que ses modérateurs sont toujours payés, quelle que soit la façon dont leurs emplois peuvent être affectés par les mesures de sécurité COVID-19, les fermetures et nettoyages de bureaux et d’autres perturbations de travail. Mais la société a utilisé des incitations financières pour inciter les modérateurs de contenu d’entreprises tierces à reprendre leur travail à plein temps au bureau, a rapporté le Washington Post en mai.