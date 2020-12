En 26 ans d’écriture pour l’Evening Standard et toute une vie vécue à Londres, j’ai vu ma ville secouée par le choc de mes frères et sœurs lors des attentats du 11 septembre, puis hésiter dans sa propre voie après les attentats du 7 juillet. Il y a eu des moments où toutes les nouvelles, toute la vie, ont dû être filtrées à travers l’objectif d’un événement dominant – la mort de la princesse Diana et de Margaret Thatcher, les Jeux olympiques de 2012. Mais la vie de la ville – commerce, art, manger et boire, flux de personnes – a toujours continué.

Cette année, Londres s’est arrêté. Puis redémarré. Puis trembla un peu avant de s’arrêter à nouveau. Au risque d’étirer une métaphore à des niveaux johnsoniens, il viendra un moment où Londres ouvrira les gaz et éclatera à l’aube avec le toit baissé, jaillissant par la fenêtre. Mais on ne sait pas quand. Et d’abord, nous devons nous réconcilier avec une année qui nous a fait passer de l’effroyable froid des rues vides aux pots à frapper à notre porte, en passant par un débat sur les œufs écossais.

Il est difficile de se rappeler que le 4 janvier, les ressortissants britanniques ont été avisés de ne pas se rendre à…. Iran, suite au meurtre de Qasem Solemani. L’élection à la direction travailliste a commencé, Harry et Meghan ont quitté la firme royale et le projet de loi de retrait de l’UE de Boris Johnson – qu’il a par la suite cherché à saper – adopté au parlement, le tout avant que Matt Hancock n’annonce le 27 janvier qu’il rapatrierait des citoyens britanniques de Wuhan en raison d’un coronavirus. épidémie. Début février, Sajid Javid était toujours chancelier et les gens plaisantaient sur le fait de toucher les coudes et une nouvelle phraséologie comme «distanciation sociale» et «auto-isolement».

Début mars, j’ai interviewé l’espoir du maire de Londres Rory Stewart – vous vous souvenez de lui? – et lui serra la main. Après avoir géré la crise d’Ebola en tant que ministre du Développement en 2016, il a déclaré que nous n’aurions vraiment pas dû faire cela et a prévu que le virus serait grave. Il a mis fin à sa tactique de campagne inhabituelle de dormir dans les chambres d’amis des étrangers peu de temps après. Sa candidature, puis la course à la mairie elle-même, ont bien suivi.

Le vendredi 19 mars, j’ai regardé une pièce de cinq heures, Les sept ruisseaux de la rivière Ota, avec 893 autres personnes au Théâtre national, et j’ai partagé un buffet de doigts avec mes collègues critiques dans l’intervalle. Le lendemain, pour rire, ma femme Ann et moi avions invité trois amis, tous appelés Paul, et leurs partenaires, à mon déjeuner d’anniversaire. Il a été annulé quand un Paul a contracté Covid, et un autre Paul a annoncé que lui et sa femme décampaient à Norfolk.

Le lundi, le verrouillage est arrivé. Vendredi, Matt Hancock et Boris Johnson ont tous deux été testés positifs pour Covid, Johnson s’étant vanté en gloussant juste deux semaines auparavant qu’il avait serré la main d’une salle remplie de personnes infectées. Nous avons appris une terminologie encore plus nouvelle: les comorbidités, le taux R, les hôpitaux Nightingale.

Il est maintenant difficile de se souvenir du sentiment de ces premières semaines. L’étrangeté et le vrombissement constant de l’anxiété de bas niveau. La vue de personnes stockant de l’eau (pourquoi?) Dans mon Tesco local. Les magasins ferment les uns après les autres. Les annonces régulières d’événements sportifs annulés, de concerts, d’expositions. Le sentiment d’être toujours déséquilibré. Les règles et les conseils changent tous les jours, toutes les heures.

En tant que pigiste et critique de théâtre, j’avais l’habitude de travailler à domicile. Maintenant, il n’y avait pas de théâtre à revoir, rien à écrire à part Covid, et ma femme était dans la pièce voisine TOUTE LA JOURNÉE, devenant régulièrement folle alors qu’elle essayait de faire son travail à distance. Je suis devenu un mari au foyer, prenant en charge les courses, la cuisine et la gestion du ménage. Dans l’heure allouée à l’exercice en plein air par jour, je faisais du vélo autour de mes anciens terrains de Soho, Covent Garden et Shoreditch, maintenant étrangement désolés, des restaurants et des magasins fermés, vraisemblablement contre des pillards. Une fois, j’ai vu un musicien ambulant danser sur Oxford Street vide et j’ai pensé: mec, lis la pièce.

Et puis vint (phrase horrible) «la nouvelle normalité», alors que Londres surmontait la peur et reprenait vie avec le genre de pugnacité résignée qui accompagne normalement un voyage impliquant la Circle Line. Pas pour nous, le romantisme des Italiens chantant ensemble depuis les balcons! Non, nous avions une surenchère au pain à la banane et au levain, et des gens se vantant sur Twitter d’avoir appris une langue / construit une extension / écrit un roman. Ann et moi avons suivi un cours de yoga en ligne occasionnel et avons parcouru une tonne de films classiques.

Notre rue a applaudi pour les soignants, bien sûr, nous l’avons fait, d’abord avec enthousiasme puis avec une maladresse croissante. Dieu, ce fut un soulagement lorsque la femme qui a eu l’idée, Annemarie Plas, a suggéré qu’elle devrait prendre fin naturellement en mai. J’aurais aimé que quelqu’un ait rejeté l’idée de faire voler un Spitfire sanglant au-dessus des hôpitaux pour remercier le NHS, un excellent exemple de la tendance mawkish du Royaume-Uni à associer chaque crise à Dunkerque ou au Blitz plutôt que, je ne sais pas, de donner aux infirmières une augmentation de salaire. Si Joe Wicks et Normal People nous ont un peu remonté le moral, le gouvernement et ses cintres se sont réengagés de manière fiable au quotidien avec leur corruption et leur incompétence en matière d’approvisionnement d’EPI, de test et de traçabilité et de voyages visuellement difficiles à Barnard Castle.

Lorsque le verrouillage s’est détendu, notre pub local à Oval, The Brown Derby, a commencé à faire de la bière à emporter, et nous avons pris quelques pintes avec des amis (éloignés) dans le cimetière de Saint-Marc. Si nous avions également eu du poulet et des frites du Morley’s voisin, cela aurait été un vrai repas au sud de Londres. Je me méfie d’utiliser l’autre mot à la mode de verrouillage, «résilience», mais les secteurs de la création et de l’hôtellerie de Londres se sont révélés généralement inventifs et robustes.

Des musiciens ont diffusé des concerts depuis un Wigmore Hall vide. Le Donmar a invité le public à une installation audio distante. Toutes sortes de restaurants ont commencé à faire des plats à emporter ou des plats préparés à la maison. Le troisième Paul que nous avions invité au déjeuner «tout-Paul» en mars (désolé, ça m’amuse encore) est allé chercher un festin d’anniversaire pour sa fille à la Brunswick House de Jackson Boxer le 7 juin. Et il s’est retrouvé – un milieu homme blanc âgé – essayant honteusement de faire passer son Audi à travers la manifestation Black Lives Matter devant l’ambassade américaine. BLM et l’élection américaine nous ont rappelé qu’il y avait d’autres problèmes dans le monde que Covid. Malheureusement – et incroyablement – la folie auto-infligée du Brexit reste l’une d’entre elles.

En septembre, mon père, ancien architecte de la fonction publique et aquarelliste, est décédé dans le Kent à l’âge de 86 ans, d’une infection non-Covid, après avoir souffert de la maladie d’Alzheimer pendant plusieurs années. L’hôpital dans lequel il est décédé et le service funéraire de la coopérative ont fait un travail extraordinaire dans des conditions de peste. Ma non-occupation – Covid ayant effacé toutes les choses sur lesquelles j’écris normalement – signifiait que je pouvais être avec mon père pendant qu’il mourrait, et avec ma mère et ma sœur par la suite.

Le flux et reflux des restrictions depuis a été marqué pour moi par le Théâtre National. Après que cette épopée de cinq heures l’ait clôturée en mars, l’institution de la South Bank a rouvert le 4 novembre avec Death of England: Delroy, de Roy Williams et Clint Dyer. Il s’est refermé ce soir-là alors que le deuxième lockdown arrivait. Le tout premier panto du National, Dick Whittington, devait ouvrir ce jeudi. Cela aurait été le dernier d’une série d’ouvertures prometteuses avant Noël, de spectacles qui sont maintenant fermés. Rotten, malchance pour le directeur du NT, Rufus Norris: pire chance pour les nombreux autres dans les arts – et dans l’hôtellerie, la vente au détail, les voyages – qui ont perdu leur emploi ou des entreprises entières.

Ce sont les gens sur lesquels j’écris, les gens qui font de Londres ce qu’elle est. Nous ne savons pas maintenant combien d’entre eux et quelle partie du paysage que nous connaissions reviendront. Mais j’ai confiance en l’esprit mercurial et protéiforme de Londres, sa capacité à trouver des opportunités en cas de catastrophe, à innover, à expérimenter et à imaginer. Franchement, 2020 peut foutre tout de suite. Rouler sur 2021.