Le théâtre est dans mon sang et dans mes os: si vous m’ouvriez, vous retrouveriez le scénario de l’oncle Vanya gravé dans mon cœur et les mots aux chats griffonnés sur mon bassin. Cela peut être presque n’importe quoi: des comédies musicales fantaisistes, des opéras chics, Shakespeare au National, des pubs faisant des marionnettes ukrainiennes… J’adore tout. Ainsi, lorsque les théâtres ont fermé lors du premier verrouillage, j’ai profondément ressenti la perte.

Bien sûr, il y avait beaucoup d’efforts bien intentionnés pour fournir des performances «virtuelles». Mais, comme pour tant d’activités de loisirs plus juteuses, le faire en ligne ne m’a pas vraiment plu.

Il y a juste quelque chose de merveilleux dans toute l’expérience du théâtre en direct: se mettre à l’aise dans son petit siège, feuilleter le programme pour voir qui était à Holby, le silence dans l’attente lorsque les lumières faiblissent, puis la magie incomparable qui commence lorsque le rideau se lève. Ce n’est tout simplement pas la même chose à la maison, avec le barattage de la machine à laver et des publicités pour les tondeuses à poils nasaux apparaissant au bas de l’écran.

C’est donc avec un sentiment d’excitation presque insensée que je suis allé voir un opéra protégé par Covid au magnifique Playground Theatre la semaine dernière. C’était un nouveau travail difficile sur l’Holocauste – pas un sujet qui remonte habituellement les esprits – mais malgré la gravité du sujet, je suis parti avec un sentiment d’exaltation. Franchement, j’aurais été heureux de lire les instructions de réparation de la chaudière.

Au moment où le deuxième lockdown intervient, ce sera un souvenir précieux pour me transporter…

Au sujet des choses que je ne pourrai pas faire pendant le deuxième lock-out, je me suis également rendu à Oxford pour voir ma filleule bien-aimée. Elle est entrée dans sa troisième année à l’université là-bas, alors je suis allé lui donner un déjeuner sans danger pour Covid et me prélasser dans sa gloire absolue. Bien sûr, comme toutes les villes universitaires, Oxford ressemble actuellement plus à une prison soviétique qu’à Brideshead Revisited, mais je vibrais toujours de fierté alors que nous serpentions à travers les quadrilatères désertés. Un jour, elle sera présidente du monde, lauréate de tous les Oscars et de la plupart des prix Nobel… tout ce que je demande, c’est d’être aux premières loges quand cela arrivera.

J’ai acquis ma filleule de façon quelque peu inhabituelle. Contrairement à ces idiots qui se font remettre un bébé et qui doivent attendre une décennie pour voir comment ils se passent, j’ai choisi Alice alors qu’elle avait déjà 14 ans et évidemment incroyable. De plus, parce que je l’ai attrapée un peu plus tard, je pourrais éviter d’aller à l’église, renoncer au diable et me faire éclabousser de divers liquides sacrés. Donc, je recommande de faire le plein de fabuleux filleuls. Il devrait y avoir plus de gens dans nos vies que nous pouvons aimer inconditionnellement – surtout maintenant.

En parlant d’amour, je me suis longtemps vanté de mon incroyable capacité à jumeler mes amis: je suis comme l’entremetteur Yente de Fiddler on the Roof (sauf que je ne porte pas de noir et que je ne prends pas de coupure).

Je peux citer plusieurs enfants qui doivent leur existence à moi en présentant leurs parents. J’adore le faire – et mon travail de création de couples heureux sera, espérons-le, une atténuation céleste quand ils examineront ma feuille d’accusation au paradis.

Mais un problème que j’ai découvert est de trouver de bons hommes pour mes amies de plus de 50 ans. J’ai beaucoup de femmes de haute qualité en stock, mais quand j’approche mes amis masculins avec l’une de ces déesses, elles fondent. C’est comme si je les accusais d’avoir un fétiche Thora Hird. Quiconque cherche à épouser l’une de ces incroyables et belles femmes (après le verrouillage), veuillez postuler à l’intérieur.