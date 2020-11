Première entrée dans le lexique du gouvernement de phrases pandémiques toujours aussi légèrement pornographiques et interminablement répétées. Particulièrement irritant lorsqu’il est associé à la bombe à dispersion de notre Premier ministre et à l’approche entièrement aléatoire de l’accent mis sur les mots dans les phrases, à savoir: «Nous devons essayer de vraiment ET vraiment RENFORCER notre engagement à aider les gens à MANGER pour aider.

Dire: “ Je ne pense vraiment pas que l’annulation de la culture soit une bonne chose ” est devenu cette année “ Vous savez, le problème avec Instagram, c’est que ce n’est pas une vraie représentation de la vie des gens ”. Écoutez, les gens qui traînent pour sécher pour une remarque désinvolte qu’ils ont tweeté en 2012 n’est évidemment pas génial. Nous reconnaissons tous cela et la nécessité d’y mettre fin. Maintenant, arrêtez de nous le dire, et utilisez plutôt le temps pour supprimer tout ce que vous avez dit à propos de Megan des cheveux de Love Island juste pour être en sécurité.

Manière violemment condescendante de commencer une phrase, dont le sous-texte est: «Je vais maintenant résumer définitivement cet argument de discussion-barre oblique afin que nous puissions passer à autre chose, grâce à moi. Voir l’entrée ci-dessus.

Ces deux mots que personne dans l’histoire n’a jamais prononcés à haute voix sont désormais enfermés dans une union impie. Cette vidéo très moquée de Robbie Williams se désinfectant les mains après avoir donné à son premier rang un high collectif de cinq? Eerely prescient. Ce tweet que vous avez passé des siècles à creuser dans votre célébrité préférée en disant quelque chose de désobligeant à propos de Trump à l’époque où Trump n’était qu’un constructeur d’énormo-scrapers qui évitait les courants d’air? Oooh, étrange. Et prémonitoire. La seule chose qui, en 2020, pourrait raisonnablement être décrite comme étrangement prescient est le film Contagion. Sauf que ce n’est pas le cas: c’est juste le très, très bon travail d’un scénariste qui a vraiment fait ses recherches.

XX est solidaire avec …

«Salut Jen, nous ne nous sommes pas rencontrés mais je suis le PDG de l’entreprise. Je viens de remarquer que toutes les autres marques de muffins énergétiques végétaliens ont publié un article sur cette marche qui se déroule à Trafalgar Square. Pouvons-nous obtenir quelque chose de similaire dès que possible? Note supplémentaire à toute personne ayant l’intention de «se montrer solidaire»: le moins que vous puissiez faire est de vous lever de votre espace de travail domestique pour copier-coller ce tweet que quelqu’un d’autre a écrit sans s’asseoir.

Combinaison extraordinairement inélégante de mots qui n’est pas du tout amusant à dire et qui est un sacré voyage cahoteux même à lire. Allez, communauté des médias: nous pouvons faire mieux. Nous avons donné au monde «staycation», «Brangelina», «Wagatha Christie» … ensemble, nous avons obtenu ceci.

Ou plus communément, “ Vous avez ceci ”: le mantra des entraîneurs personnels d’Instagram et une phrase qui a le même effet sur les oreilles qu’un frottement d’épaule non demandé de votre patron le ferait sur votre cerveau.

Cette année nous a appris de nombreuses leçons, mais peu d’entre elles ont été plus importantes que la leçon selon laquelle cette phrase ne devrait être utilisée que rétrospectivement. Nous sommes juste – à peu près – à un point où nous pouvons déclarer en toute sécurité l’invention d’Internet par Tim Berners-Lee ou l’album 808s & Heartbreaks de Kanye West, et ces deux choses se sont produites il y a longtemps. Déclarer de manière préventive que les tests d’anticorps (qui plus de six mois plus tard ne sont toujours pas vraiment arrivés) serait “ un changeur de jeu ” était, avec le recul, un changement de jeu uniquement en ce qu’il a permis à tout le monde de réaliser à quel point il était réel – s’approprier culturellement un hip hop-ism – la merde était sur le point d’arriver.

Apparemment, personne en autorité effectuant quelque travail que ce soit cette année n’a dormi du tout. Ils auraient probablement dû.

Prévisualisation de film qui est maintenant utilisée uniquement par les non-intelligents pour transformer leurs énoncés d’une banalité écrasante en non-plaisanteries, par exemple ‘Je viens de regarder Matt Hancock promettre de – alerte spoiler! – intensifier les tests.

Pourriez-vous imaginer un récit de pandémie plus parfait que l’un des personnages de films britanniques les plus emblématiques (remarquez-vous: “ emblématique ” aurait dû figurer dans cette liste) qui se précipite pour sauver à lui seul toute l’industrie du cinéma britannique? Nous aurions pu avoir des affiches massives de Daniel Craig, assorties et avec ça ‘no mor … combien? D’accord, peut-être un autre «regard dans ses yeux, avec des citations au-dessus de lui, telles que« Descendez dans votre multiplex local et aidez Bond avec sa mission la plus importante! Ou: «Essayez de ramener le cinéma en un seul morceau, Bond». Ou: “C’est comme Tenet, mais avec un dialogue pénétrable!” Mais non. Bond s’est annulé cette année à plus d’un titre, et il ne faut pas en parler pendant un bon moment.

Oui, une chose «sans précédent» très médiatisée s’est produite cette année. Mais toutes les choses ultérieures supposées «sans précédent» qui se sont produites font toutes partie de la seule, grande chose «sans précédent», et non «sans précédent» en elles-mêmes. Fait amusant: ce mot est interdit d’utilisation dans le journal par l’éditeur du Evening Standard.

Le plus irritant de tous les e-mails. Vous n’êtes pas dans les Four Tops, les filles.

Revenez à certains titres qui vous ont fait flipper au cours des huit derniers mois. Il y a de fortes chances qu’ils aient tous présenté une citation de votre expert scientifique / politicien / accordeur de piano préféré qui contenait l’un de ces deux mots. «Covid-19 POURRAIT causer une pénurie mondiale de ces superbes imitations de hula hoop que M&S fait»; “ En 2021, nous pourrions tous regarder en arrière et nous rendre compte que certaines des lignes directrices n’avaient pas de sens. ” Voici une suggestion: pensez à la probabilité que ce que vous – petit Nostradamus, vous – prédisez est réellement. Demandez-vous si vous seriez à l’aise de remplacer la phrase «sera presque certainement». Sinon, il pourrait / pourrait être une bonne idée de se taire.

