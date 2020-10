Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a récemment été photographié avec de multiples ecchymoses, et cela a suscité des inquiétudes sur les médias sociaux. Sur les photos, les mains de McConnell semblaient gravement meurtries et il portait également des bandages. Le sénateur a également été photographié avec des ecchymoses autour de la bouche.

Selon The Mary Sure, les ecchymoses de McConnell pourraient être causées par un certain nombre de problèmes de santé. Premièrement, ils pourraient indiquer que McConnell prend des anticoagulants ou des anticoagulants. Une autre cause possible, pour les ecchymoses à la main, est si McConnell a été prélevé du sang et que le personnel médical a accidentellement soufflé une veine dans le processus. Cependant, cette circonstance spécifique pourrait ne pas expliquer les ecchymoses sur le visage de McConnell. Quoi qu’il en soit, les médias sociaux se sont inquiétés des photos et elles sonnent. Faites défiler vers le bas pour voir ce que disent certains utilisateurs de Twitter.

Le monde de Twitter est en feu avec des spéculations sur les mains du sénateur #MitchMcConnell, dont les photos montrent qu’elles sont gonflées, rouges et parsemées de pansements. Sans plus d’informations, il est difficile de dire ce qui se passe. En règle générale, un tel gonflement aigu indique des problèmes cardiovasculaires.https: //t.co/wnA1UTVjq0 – Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) 21 octobre 2020

Il y a des photos de son visage et il a aussi des ecchymoses. Cela me fait penser à une chute et à une éventuelle thérapie anticoagulante. Oui, impossible de vraiment savoir avec ce que nous avons. – DebbieM * trumpISIMPEACHED * (@MauteDebbie) 22 octobre 2020

Un utilisateur de Twitter a noté que McConnell semblait également avoir «des points de suture sur le nez en plus des ecchymoses autour de la bouche». Cela n’est cependant pas confirmé, car McConnell ne semble pas avoir fait de déclaration publique sur l’état actuel de sa santé.

prevnext

Vous avez probablement raison. La peau des personnes âgées se meurtrit facilement, encore plus avec certains médicaments. Un bon équilibre se détériore également avec l’âge. Il y avait aussi une vidéo de lui faisant une chute il y a quelques semaines, je crois, ce qui peut indiquer qu’il est maintenant sujet à de tels événements. – Stephen Moore (@ Stephen09522863) 22 octobre 2020

Certains ont suggéré que ses ecchymoses pourraient être le résultat d’une chute. Cela aussi n’est pas confirmé.

prevnext

Ma grand-mère avait une myélodysplasie, qui nécessitait des médicaments lourds (anticoagulants, analgésiques), des transfusions sanguines fréquentes, et la faisait souvent tomber et se blesser facilement. Elle avait également une insuffisance cardiaque congestive. Ses mains ressemblaient souvent exactement à ça. – Kristy Ellington (@kristyellington) 22 octobre 2020

Si par hasard les ecchymoses de McConnell sont liées à une chute, ce ne serait pas la première fois qu’il tombe. En 2019, le NY Times a rapporté que McConnell guérissait d’une chute.

prevnext

C’est d’hier pic.twitter.com/FuJyxEzqr8 – Annie Shields (@anastasiakeeley) 21 octobre 2020

“Ce matin, le chef McConnell a trébuché chez lui sur son patio extérieur et s’est fracturé l’épaule”, a déclaré son porte-parole, David Popp, dans un communiqué à l’époque. “Il a été soigné, libéré et travaille de chez lui à Louisville.”

prevnext

Mitch McConnell doit dire au Kentucky ce qui se passe avec sa santé pic.twitter.com/1npJ2cEf57 – ☇RiotWomenn☇ (@riotwomennn) 21 octobre 2020

Dans cette situation, McConnell a continué «de travailler à domicile». Le NY Times a noté qu’il n’était pas clair quel traitement spécifique M. McConnell avait subi pour sa blessure à l’épaule.

prevnext

Ne l’avons-nous pas vu trébucher sur scène l’autre jour? Il a peut-être des problèmes d’équilibre et les ecchymoses pourraient en être le reflet. – FirefighterGeek🚒 Restez en arrière de 6 (cent) pieds. (@FirefighterGeek) 22 octobre 2020

McConnell a 78 ans et est sénateur du Kentucky depuis 1985. Il est le deuxième Kentuckien à être chef de parti au Sénat.

prevnext

Enfant, il a souffert de la polio et ne peut pas lever le pied pour se relever. Il y a une vidéo de lui en public en train de faire un pas de 4 pouces. Il est probablement tombé lorsque j’ai remarqué qu’il avait une lèvre supérieure contusionnée. – Margaret Kerlin (@mgtkn) 22 octobre 2020

McConnell est le plus ancien sénateur américain du Kentucky de l’histoire. Il est également le plus ancien leader des républicains du Sénat américain de l’histoire.

prev