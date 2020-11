Los mythómanos, Celia Lora et Xavier racontent leur expérience sur MTV | INSTAGRAM

La belle mannequin et animatrice, Celia Lora, est très heureuse de nous présenter le nouveau chapitre de son programme «El Consultorio del Amor con Celia Lora», un espace dans lequel, avec MTV, elle aborde ces problèmes si chauds qu’ils se révèlent être une vidéo très amusant à regarder.

Cette fois, c’était au tour du thème “Les mythomanes”, qui sont un type de personnes qui inventent des histoires et croient même à tous les mensonges qu’elles racontent, ce que Celia a avoué avoir vécu à plusieurs reprises.

Pour commencer à parler des anecdotes, Celia nous a présenté son bon ami Xavier, également ancien membre de Rive d’Acapulco, un programme dans lequel ensemble ils ont pris la fête et ont fait partie du grand divertissement qu’est cette émission de télé-réalité.

Ce n’est qu’au début que Celia Lora était déjà très excitée de pouvoir parler de ce sujet, car elle assure qu’elle a de nombreux amis et connaissances qui inventent des histoires super folles et que le plus incroyable est que la plupart d’entre eux se sentent très en sécurité en disant leur mensonges.

Les fans de la fille d’Alex Lora, chanteur du groupe de rock mexicain El Tri, ont commencé par raconter des anecdotes avec leurs partenaires, comme le premier qui dit avoir inventé une brûlure au cou pour tenter de justifier un suçon.

Face à cette situation, Celia Lora a fait un rire géant, car elle assure que c’est pour les jeunes enfants et qu’il est tout à fait faux d’essayer de cacher ce genre de chose, alors elle conseille tout d’abord la sincérité et l’honnêteté, que si vous voulez traîner avec d’autres personnes mieux n’ont pas de relation stable.

Juste à ce moment-là, son partenaire de programme Xavier a raconté une anecdote sur ce qui lui était arrivé, une dans laquelle il avait invité une personne à rester dans son appartement et c’était là où il recevait des fleurs d’un autre galant, une situation qui était choquante pour lui et cela s’est terminé par des fleurs qui volaient par la fenêtre.

Continuer avec le bureau un adepte avec toutes les occasions dans lesquelles un ex-petit ami à elle a inventé un voyage incontrôlé plein de relations afin de couper le sien, quelque chose que Celia considère également inutile car le mieux est toujours de dire la vérité et de couper une relation honnête vous fait paraître beaucoup mieux.

Le bon moment est venu quand Celia Lora révèle une situation très amusante vis-à-vis d’une de ses amies, celle dans laquelle elle était à un concert de Luis Miguel, c’est là que “the Sun” n’est pas sorti pour chanter, tout le monde s’est demandé pourquoi. qu’un membre du staff a révélé que le concert n’avait pas commencé parce qu’ils attendaient un batteur, c’est à ce moment-là que l’ami de Celia Lora se vantait d’être un grand batteur et qu’il sauverait la nuit en se moquant un peu car il ne savait même pas ce qu’il faisait .

Une autre des anecdotes des internautes concernait un mensonge qu’il a lui-même raconté en avouant qu’il avait demandé à une fille d’être sa petite amie sans même savoir comment s’embrasser et se demandait comment il ferait à ceux qui ont rapidement réagi en disant comment c’est qu’ils ont une relation sans s’être embrassés auparavant.

Pour conclure, nous vous recommandons de regarder la vidéo complète, puisqu’il s’agit d’un programme très bien produit par MTV, édité avec des sons très drôles et ajouté avec la grande personnalité et le charisme de Celia Lora, c’est un moment agréable plein de rires, de réflexion et même de bons conseils.