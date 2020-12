B

Les négociateurs rituels et européens reprendront les pourparlers à Bruxelles dimanche dans un «dernier coup de dés» alors qu’ils tentent de conclure un accord commercial post-Brexit.

Lord Frost et Michel Barnier se rencontreront dans un ultime effort pour résoudre les problèmes en suspens. le temps s’écoulant rapidement avant la fin de la période de transition du Brexit à la fin du mois,

Cependant, avant la réunion de dimanche, des sources britanniques ont averti qu’il n’y avait aucune garantie de réussite.

“C’est le dernier coup de dés”, a déclaré une source britannique proche des négociations.

«Il y a un accord équitable à faire qui fonctionne pour les deux parties, mais cela ne se produira que si l’UE est disposée à respecter les principes fondamentaux de souveraineté et de contrôle.»

S’exprimant lors du petit-déjeuner de la BBC dimanche, l’ancien chef de cabinet de Theresa May, Lord Gavin Barwell, a déclaré qu’il pensait qu’un accord sur un accord commercial post-Brexit était “ certainement toujours possible ”, bien qu’il dépendra du fait que les deux parties soient ou non “ prêtes à conclure ” les compromis nécessaires ».

S’il n’y a pas d’accord, le Royaume-Uni quittera le marché unique européen et l’union douanière le 31 décembre et commencera à commercer avec le bloc aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce, avec l’imposition de tarifs et de quotas.

Dans une déclaration conjointe faisant suite à leur appel, M. Johnson et Mme von der Leyen ont reconnu que des «différences significatives» subsistaient sur les questions clés des droits de pêche, des règles de concurrence et des modalités de gouvernance de tout accord.

«Les deux parties ont souligné qu’aucun accord n’est possible si ces problèmes ne sont pas résolus», ont-ils déclaré.

«Tout en reconnaissant la gravité de ces différences, nous avons convenu qu’un effort supplémentaire devrait être entrepris par nos équipes de négociation pour évaluer si elles peuvent être résolues.

«Nous donnons donc instruction à nos négociateurs en chef de se réunir demain à Bruxelles. Nous parlerons à nouveau lundi soir. »

L’appel a eu lieu après que M. Barnier et Lord Frost ont annoncé vendredi qu’ils mettaient les pourparlers en «pause» après l’échec du dernier cycle de négociations.

Lord Frost est maintenant de retour à Bruxelles avec une petite équipe de négociateurs pour tenter de résoudre les problèmes restants.

Alors que dans le passé une grande partie de l’accent a été mis sur les différences en matière de pêche, des sources britanniques ont indiqué qu’elles s’intéresseraient particulièrement aux règles dites «de règles du jeu équitables» sur des questions comme les aides d’État aux entreprises.

Alors que les deux parties tournent autour des questions clés depuis des mois, il n’apparaît pas clairement dans la déclaration si l’un ou l’autre des deux dirigeants – ou les deux – était prêt à changer de terrain d’une manière qui leur permettrait de combler les lacunes.

Du côté britannique, la colère persistait face à ce qui était décrit comme les «demandes sans précédent et de dernière minute» de l’UE qui, a-t-on dit, auraient lié la Grande-Bretagne aux réglementations européennes «à perpétuité».

Il y avait des accusations selon lesquelles l’UE poursuivait un mandat de négociation «irréaliste» et que les pourparlers étaient allés aussi loin qu’ils le pouvaient sans une intervention politique de haut niveau.

Pour le parti travailliste, la ministre du cabinet fantôme Rachel Reeves a appelé les deux parties à résoudre leurs différends le plus rapidement possible.

«Le peuple britannique s’est vu promettre un accord et, le temps étant compté, nous exhortons les deux parties à parvenir à un accord», a-t-elle déclaré.

Cependant, le chef du Brexit Party, Nigel Farage, s’est dit préoccupé par le fait qu’ils s’orientaient vers une nouvelle prolongation de la période britannique sous les règles de l’UE.

«J’espère que cette absence d’accord ne signifie pas que nous nous dirigeons vers une prolongation», a-t-il tweeté.

«Après quatre ans et demi, les électeurs du Brexit ne toléreront pas cela.»

Les dirigeants de l’UE doivent se réunir jeudi pour un sommet de deux jours à Bruxelles – leur dernier rassemblement prévu de l’année – où ils pourraient signer un accord.

Il faut alors trouver le temps pour que les deux chambres du Parlement du Royaume-Uni et du Parlement européen le ratifient avant l’expiration de la période de transition – même si certaines suggestions pourraient glisser du côté de l’UE.

Dans un autre facteur de complication, le gouvernement britannique ramène à la Chambre des communes une législation lui permettant de passer outre des éléments du règlement de «divorce» de M. Johnson avec Bruxelles en violation du droit international.

Lundi, les députés voteront sur l’opportunité d’annuler les amendements de la Chambre des Lords qui ont supprimé les dispositions du projet de loi britannique sur le marché intérieur relatives à la frontière irlandaise.

Les députés continueront ensuite plus tard dans la semaine d’examiner le projet de loi sur la fiscalité (période post-transition) qui contient d’autres dispositions similaires.

La législation a exaspéré l’UE et – si elle est adoptée – pourrait encore aigrir l’ambiance dans les négociations, rendant un accord plus difficile à conclure.