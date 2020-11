Les Netas Paola Rojas et Consuelo Duval sont-ils les plus beaux? | Instagram

A cette occasion, un projet télévisé a pu réunir deux grandes célébrités, chacune à sa manière mais toutes deux très aimées du public Paola Rojas et Consuelo Duval qui se sont retrouvés face à face et ont fait sensation auprès des téléspectateurs.

Deux des visages les plus acclamés à la télévision pourraient sans aucun doute être l’actrice et présentatrice Consuelo Duval qui a eu l’occasion de partager un forum avec le présentateur de nouvelles populaire et magnifique, Paola Rojas, tous deux participent désormais au programme “Filet divin“et ils ne pouvaient pas rendre tous leurs fans plus heureux.

Récemment, les deux feraient face à un duel épique où les utilisateurs des médias sociaux ont abordé le sujet de deux des conductrices les plus aimées.

Dans une photo récente qu’ils ont partagée sur le compte Instagram du populaire programme “Netas Divinas”, Consuelo Duval et Paola Rojas sont apparus ensemble, provoquant un grand émoi parmi les utilisateurs.

L’instantané était accompagné d’une légende elle-même qui invite les internautes à participer à la dynamique qui consistait à pouvoir répondre à une question, qui ferait partie du sujet qu’ils aborderaient dans l’émission la plus récente.

Pouvez-vous décrire l’homme de votre vie en un mot? Aujourd’hui, les #NetasDivinas tenteront de répondre à cette question.

Immédiatement, les fidèles adeptes de l’émission télévisée ont commenté l’image où Consuelo et Duval posaient, conduisant à divers commentaires dans lesquels ils ont fait l’éloge de chacun.

Tu es parfaite.

Consuelo je m’amuse beaucoup avec toi », ont déclaré ses fans.

J’adore Paola.

Bien qu’il y ait eu des opinions partagées, certains d’entre eux ont déclaré que les deux étaient parmi leurs favoris.

Je les aime toutes les deux.

Il est à noter que Duval peut se vanter d’un grand nombre de fans qui, de leurs propres comptes de médias sociaux, gardent un œil sur tout ce qu’il fait, l’actrice, qui possède également l’un des sourires les plus contagieux de la télévision, avec lequel J’ai certainement attiré beaucoup de fans pour son ambiance et sa bonne humeur.

Alors que Paola Rojas la reine de l’actualité est l’un des chefs d’orchestre désormais invités à participer à l’émission, qui avec ses compagnons et Consuelo Duval font la sensation de cette production.

Consuelo Duval, Natalia Tellez, Daniel Mahagún et Paola Rojas participent à l’émission populaire, qui propose aux téléspectateurs divers sujets de la vie quotidienne mais suscite à son tour de grandes attentes et capte l’attention de leurs fidèles abonnés.

Les “Netas” sont diffusés tous les mercredis sur la chaîne Unicable à 21h30, une heure et demie de pur plaisir avec l’extraverti et souriant Consuelo Duval, le sarcasme et l’honnêteté de Natalia Téllez, la sympathie de Daniela Mahagún et L’expérience de Paola Rojas fait de la diffusion une véritable salade de plaisir et de divertissement.

Las netas est devenu l’un des programmes préférés notamment d’un grand nombre de publics féminins, mais aussi l’un ou l’autre homme est attiré par les chefs d’orchestre en plus de la curiosité sur les sujets de conversation qui sont abordés dans l’heure et demie de Broadcast, le quatuor le plus populaire, révèle également des détails sur les relations entre hommes et femmes.

L’une des discussions en suspens qui serait abordée dans le programme parle des conversations virtuelles entre vos amis, comme l’une des publications les plus récentes du programme télévisé.