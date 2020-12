H

De fortes réductions de l’air toxique à Londres ont été révélées aujourd’hui – parallèlement à une forte augmentation du nombre de personnes marchant et faisant du vélo depuis le début de la pandémie.

Le nombre de Londoniens vivant dans des zones où la quantité de dioxyde d’azote dépasse les limites légales a chuté de 94%, passant de deux millions en 2016 à 119000 en 2019/20, révèle aujourd’hui le rapport annuel de Travel in London.

On dit que cela est en grande partie dû aux zones de bus à faibles émissions, qui nécessitent l’utilisation de véhicules plus propres dans les points chauds de pollution, et au lancement de la zone à très faibles émissions dans le centre de Londres en février de l’année dernière.

Alex Williams, directeur de l’urbanisme chez Transport for London, a déclaré: «L’ampleur du changement est assez phénoménale.

«J’ai du mal à penser à toute initiative de politique publique qui a permis une telle ampleur de changement dans ce laps de temps.»

Le rapport d’aujourd’hui indique que le pourcentage de trajets à pied ou à vélo à Londres est passé de 29% entre janvier et mars de cette année à 46% entre avril et juin et 37% entre juillet et septembre.

Il y a eu une baisse du cyclisme de banlieue alors que les Londoniens travaillaient à domicile, mais le nombre total de trajets à vélo a augmenté en raison d’une forte augmentation du cyclisme de loisir, l’une des rares formes d’exercice autorisées au début de la pandémie et du beau temps estival. .

La part des trajets effectués par transport privé a également augmenté, passant de 38% entre janvier et mars à 45% entre mars et juin.

L’impact du premier verrouillage a été observé le plus dramatiquement sur le métro, le nombre de passagers tombant à seulement 3% de la demande normale dans les jours qui ont suivi le premier verrouillage le 23 mars.

Environ 55 miles de pistes cyclables nouvelles ou améliorées ont été construites ou sont en cours de construction, ce qui signifie que près de 18 pour cent des Londoniens vivent désormais à moins de 400 m du réseau cyclable de Londres.

Aux termes du deuxième plan de sauvetage de Covid de TfL par le gouvernement, TfL doit dépenser au moins 75 millions de livres sterling pour des programmes de marche et de cyclisme dans la capitale au cours des six prochains mois, avec 20 millions de livres supplémentaires du fonds de voyage actif du ministère des Transports. aux arrondissements via TfL.

Helen Cansick, responsable de la livraison d’espaces de rue chez TfL, a déclaré: «Ces nouvelles données montrent à quel point la marche et le vélo ont été importants pour aider les Londoniens à rester en bonne santé et en sécurité.

«C’est pourquoi il est essentiel que nous continuions à investir dans notre programme Streetspace pour soutenir la marche et le cyclisme, en veillant à ce que la capitale puisse se remettre de la pandémie en un lieu plus sain et plus durable pour tous.