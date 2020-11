N

ines ouvre la voie aux Mobo Awards avec un total de cinq nominations, couronnant une année au cours de laquelle il a marqué son premier album numéro un.

Le rappeur de 30 ans, originaire de Harlesden, au nord-ouest de Londres, est engagé dans plusieurs grandes catégories lors de l’événement annuel célébrant la musique d’origine noire. Ceux-ci incluent le meilleur acte masculin, le meilleur acte hip hop et l’album de l’année pour Crabs in a Bucket, en tête des palmarès d’août.

Cependant, il fait face à la concurrence de Stormzy, Lianne La Havas, Mahalia et Tiana Major9, qui ont trois nominations chacune.

(

Stormzy est en lice pour trois nominations

/ .)

Les prix, qui ont lieu en ligne cette année, verront le retour de Maya Jama en tant qu’hôte, après qu’elle soit devenue la plus jeune personne à accueillir les prix en 2017.

Elle sera rejointe par le créateur YouTube, artiste musical et comédien Chunkz.

Dans la catégorie du meilleur acte masculin, Stormzy et Nines affrontent J Hus, Headie One, AJ Tracey et Young T & Bugsey, tandis que dans la meilleure catégorie féminine, Lianne La Havas, Mahalia et Tiana Major9 sont rejoints par Mme Banks, Darkoo et FKA Twigs.

La catégorie album de l’année comprend Big Conspiracy de J Hus, Heavy is the Head de Stormzy, Mahalia’s Love and Compromise, Nines’s Crabs in a Bucket et le troisième album éponyme de Lianne La Havas.

(

FKA Twigs est en lice pour la meilleure femelle

/ .)

Dans la meilleure performance dans une catégorie émission de télévision / film, également votée par le public, le rappeur et acteur Kane «Kano» Robinson obtient un signe de tête pour son tour de chef de file de la drogue Sully dans Top Boy.

Les organisateurs ont promis que la cérémonie comportera «une forte veine de finalité culturelle et de commentaires sociaux» après les événements de 2020.

La cérémonie en ligne de 90 minutes présentera des performances du rappeur Headie One, né à Tottenham, surnommé «The King of Drill», M Huncho, Kojey Radical et Mme Banks. La star nigériane Afrobeats Tiwa Savage se produira également.

Le fondateur de Mobo, Kanya King, a déclaré: «Reconnaissant le rôle unique que jouent les Mobo Awards pour tant de personnes, et l’année difficile dans laquelle nous nous trouvons, il est maintenant plus important que jamais d’être là et de continuer la riche histoire de présenter le meilleur de musique noire et culture.

(

I May Destroy You de Michaela Coel devrait être honoré

/ BBC / Various Artists Ltd et FALKNA / Natalie Seery)

«Nous sommes fiers de nous associer à YouTube et à la BBC pour apporter la célébration de cette année à des millions de fans de musique et continuer à élever des voix créatives ici au Royaume-Uni et dans le monde.

«Un merci spécial à Arts Council England, I Saw It First et Accenture pour nous avoir soutenus dans ce voyage – nous vous voyons!»

Le directeur de YouTube Music pour la zone EMEA, Dan Chalmers, a déclaré: «C’est un réel privilège de s’associer aux Mobo Awards pour attirer un public mondial vers un événement musical britannique aussi important.

«Il est vital que les artistes et créateurs de tous horizons, genres et sons se voient offrir une plate-forme pour créer un public et une base de fans.

«Je suis honoré de continuer à élever et à soutenir la communauté musicale noire britannique, qui reste au cœur de l’expérience musicale au Royaume-Uni.

«J’ai hâte de voir les nominés et les gagnants lors de cette soirée spéciale et de les soutenir dans leur progression.»

BBC Radio 1Xtra animera une émission le dimanche 6 décembre de 21h à 22h, retraçant les 24 ans d’histoire des Mobo Awards.

Kate Phillips, contrôleur par intérim de BBC One, a déclaré: «C’est fantastique de s’associer aux Mobo Awards cette année et de présenter la plus grande célébration britannique de la musique et de la culture noires sur BBC One et iPlayer.»

La cérémonie virtuelle sera diffusée en direct sur YouTube à partir de 19h le 9 décembre et rediffusée sur BBC One à 22h45.