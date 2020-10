Les cotes sont terminées pour les candidats à la présidentielle Joe Biden et Donald Trump, qui ont comparu indirectement en concurrence avec les mairies jeudi soir après que le président se soit retiré du deuxième débat à la suite de ses préoccupations concernant le diagnostic du COVID-19. Apparaissant sur NBC pour une apparition d’une heure qui a suscité une lettre désapprobatrice des showrunners et des talents du réseau, Trump est à la traîne dans les cotes concernant la session de 90 minutes de Biden avec ABC.

Même avec les réseaux d’information par câble inclus, Deadline rapporte que Biden compte en moyenne 13,9 millions de téléspectateurs au total sur ABC seul, tandis que Trump est à 13,1 millions sur NBC, MSNBC et CNBC combinés. Biden bat actuellement Trump 13,9 millions à 10,7 millions dans les numéros de diffusion directe, avec MSNBC composé de 1,7 million de téléspectateurs et CNBC environ 700000 pour le président. Notamment, la télédiffusion ABC de Biden a attiré plus de téléspectateurs que le flux YouTube de Trump.

Au cours de l’événement de la mairie, l’ancre TODAY Savannah Guthrie a été choisie pour faire griller Trump sur tout, de sa réponse à la pandémie de coronavirus à ses impôts inédits. Guthrie a également demandé à Trump de désavouer directement la suprématie blanche et QAnon, une théorie du complot en ligne sur un culte pédophile que Trump a retweeté, ce qu’il a refusé de faire. “Vous n’êtes pas comme l’oncle fou de quelqu’un qui peut simplement retweeter n’importe quoi”, a déclaré Guthrie à Trump. Sur ABC, George Stephanopoulos a interrogé Biden sur les principales questions électorales, notamment la Cour suprême, le racisme, les inégalités de revenus, les questions LGBTQ + et la réforme de la police.

Trump et Biden devaient à l’origine avoir un débat à la mairie. Pourtant, ces plans ont commencé à se désintégrer après que le président a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 peu de temps après le premier débat, qui était sans masque pour les candidats mais socialement éloigné. Des inquiétudes ont surgi quant à la sécurité d’un deuxième débat en personne après la sortie de Trump de l’hôpital, exhortant les Américains à ne pas avoir peur du virus qui a tué plus de 217000 personnes aux États-Unis jusqu’à présent. Biden a déclaré aux journalistes à l’époque: “Je pense que s’il a toujours COVID, nous ne devrions pas avoir de débat.” La Commission sur les débats présidentiels, une organisation non partisane, a ensuite décidé que le débat serait lointain, malgré le désir répété de Trump de débattre de Biden comme prévu à Miami. À ce moment-là, Trump a complètement abandonné le débat, déclarant à Fox Business: “Je ne vais pas perdre mon temps sur un débat virtuel. Ce n’est pas le but du débat. C’est ridicule.”