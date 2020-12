Malgré l’audience de télévision fracturée, les fans de Blue Bloods sont toujours à l’écoute pour regarder l’émission en direct tous les vendredis soirs sur CBS. Cette semaine n’a pas été différente, alors que l’émission a continué à dominer le classement des cotes de télévision avec l’épisode tendu de cette semaine «Au nom du père». C’était un épisode majeur pour la 11e saison de la série, établissant un grand scénario pour le reste de l’année.

L’ardoise du vendredi soir de CBS a dominé les cotes d’écoute. MacGyver a eu 4,6 millions de téléspectateurs au total, tandis que Magnum PI en a récolté 5,6 millions. Blue Bloods a eu le plus de téléspectateurs de toute nouvelle émission diffusée sur les réseaux de diffusion, avec 6,2 millions de téléspectateurs. Les trois émissions ont obtenu une note de 0,5 dans la tranche démographique clé des 18-49 ans, rapporte TVLine. Les émissions ont également égalé leurs cotes pour les premières de la saison de la semaine précédente.

En ce qui concerne les autres réseaux, ABC a diffusé un nouvel épisode de Shark Tank qui a attiré 3,8 millions de téléspectateurs au total et une cote de 0,5 sur la tranche démographique 18-49. SmackDown de Fox avait 2,1 millions de téléspectateurs et une note de 0,5. Ils n’étaient en baisse que d’un dixième dans la démographie. La CW a également diffusé Christmas Caroler Challenge, qui a attiré 510 000 téléspectateurs et une cote de 0,1.

L’épisode Blue Bloods de cette semaine était un incontournable pour les fans, car il s’est terminé par une torsion majeure. Joe Hill (Will Hochman), le fils de feu Joe Reagan, est venu au centre de l’attention médiatique grâce à sa bravoure. Le commissaire Frank Reagan (Tom Selleck) était d’accord avec la mère de Joe, Paula (Bonnie Sommerville), pour aider à essayer de garder la véritable filiation de Joe hors des médias. Ils ont fait de leur mieux, mais quelqu’un l’a encore découvert. Pendant le dîner de famille, Frank a reçu un appel de quelqu’un qui lui a dit qu’un journaliste avait trouvé l’acte de naissance de Joe dans le comté de Suffolk. Il a énuméré le vrai père de Joe, et cette nouvelle va fuir. Joe devra désormais composer avec le fait d’être membre de la famille Reagan en public.

La nouvelle saison des Blue Bloods a débuté bien plus tard que d’habitude en raison des retards causés par la pandémie de coronavirus. Notamment, l’émission ne raconte pas d’histoires sur la pandémie et les personnages ne sont pas représentés portant des masques faciaux pendant les scènes. Dans une interview avec PopCulture, Will Estes, qui joue Jamie Reagan, a déclaré que la série se déroulait dans un avenir après la pandémie. Les acteurs et l’équipe prennent toutes les précautions dans les coulisses, mais il a été décidé de donner aux fans de Blue Bloods une échappatoire à la situation réelle.

“Nous ne portons pas de masques sur le spectacle et ainsi de suite”, a déclaré Estes. “Nous portons évidemment des masques dans les coulisses, mais nous ne le faisons pas dans la série … Je pense que l’avantage est que les gens pourront se mettre à l’écoute et voir Blue Bloods et s’éloigner de certaines des choses difficiles que se poursuivent dans notre vie quotidienne en ce moment. Je pense que c’est peut-être la meilleure façon de servir notre public. ” Le prochain nouvel épisode de Blue Bloods sera diffusé vendredi à 22 h HE sur CBS.