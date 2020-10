Les Buccaneers de Tampa Bay ont surpris les fans de la NFL tard vendredi soir lorsque la nouvelle a fait surface selon laquelle ils signaient un contrat d’un an avec le receveur libre Antonio Brown. Le mouvement réunit Brown avec le quart-arrière Tom Brady et ajoute de la puissance de feu à une attaque puissante, mais crée simultanément des questions sur sa disponibilité. Pourra-t-il affronter les Las Vegas Raiders, l’équipe avec laquelle il a passé un été avant de forcer sa libération?

Alors que Brown voudrait probablement affronter les Raiders après une brève et sauvage titularisation, il ne sera pas éligible pour faire partie de la semaine 7. Il purge actuellement une suspension de huit matchs en raison de violations de la politique de conduite des joueurs. La ligue avait enquêté sur Brown pendant des mois avant sa suspension en raison d’allégations d’agression sexuelle et d’inconduite sexuelle. Le premier Brown peut revenir sur le terrain de football est la semaine 9 lorsque les Buccaneers affrontent les Saints de la Nouvelle-Orléans.

“J’attends avec impatience de nouveaux départs”, a écrit Brown après la nouvelle de la signature. «Je veux être la meilleure version de moi-même sur et en dehors du terrain, et je ferai de mon mieux pour être un excellent coéquipier. J’apprécie que la NFL me donne l’opportunité de continuer à travailler sur moi-même et à m’améliorer. Je suis reconnaissant et reconnaissant pour cette opportunité de jouer à un jeu que j’aime vraiment et j’ai hâte de rejoindre bientôt une nouvelle équipe. “

Avant un passage d’un match avec les New England Patriots et sa libération ultérieure en raison d’allégations d’agression sexuelle et d’inconduite, Brown a en fait passé environ six mois avec les Raiders. Les Silver et Black ont ​​convenu d’un échange avec les Steelers de Pittsburgh afin d’acquérir le récepteur All-Pro éternel, ce qui a conduit à l’optimisme quant à une attaque puissante. Cependant, la période de lune de miel a rapidement pris fin.

Bien que Brown ait participé à des activités d’équipe organisées et à des entraînements dans les parcs, il était rarement présent au camp d’entraînement. Il s’est présenté dans une montgolfière mais ne s’est pas prêté à l’entraînement. Au lieu de cela, Brown a attiré l’attention sur des engelures aux pieds, ainsi que sur des problèmes avec les nouveaux casques de la NFL. Son absence du camp d’entraînement et les griefs du casque sont devenus un scénario pendant Hard Knocks de HBO, incitant finalement le directeur général Mike Mayock à livrer un message disant que Brown devait être «tout ou rien». Le receveur aurait par la suite envoyé un texto au propriétaire de l’équipe, Mark Davis, et aurait demandé sa libération.

Les problèmes hors du terrain et l’absence du camp d’entraînement ont irrité les fans des Raiders, tout comme une vidéo YouTube après la sortie de Brown. Il a posté un clip de lui apprenant qu’il n’était plus membre des Raiders et réagissant avec joie. Brown a couru dans la cour de sa maison louée à Oakland en criant au sujet de sa «liberté».