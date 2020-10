Ce mois-ci, il est arrivé sur la plateforme Disney Plus le court-métrage Il était une fois un bonhomme de neige (2020), le troisième spin-off du long Frozen: The Kingdom of Ice after Frozen Fever (Chris Buck et Jennifer Lee, 2013, 2015) et Frozen: An Olaf’s Adventure (Kevin Deters et Stevie Wermers, 2017), avant la deuxième partie , simplement intitulé Frozen 2 (Buck et Lee, 2019). Et on ne peut qu’être très heureux de dire que cela constitue le meilleur opus de la franchise animée, une sorte de slapstick, de comédie physique qui ne dédaigne pas certains coups d’esprit de dialogue et qui nous fait rire aux éclats.

Mérite de Dan Abraham et Trent Correy, qui l’ont dirigé. Hormis leur travail au sein du département animation de films comme Space Jam (Joe Pytka, 1996) ou Ralph Breaks the Internet (Phil Johnston et Rich Moore, 2018), les deux n’avaient signé qu’un seul autre court métrage auparavant, indépendamment: Vitaminamulch: Air Spectacular (2014), de la saga Aviones (Klay Hall, 2013), et The Drop (2019), présent dans le circuit des courts métrages Disney Plus, pour lequel on interviewe ce dernier avec ses collègues Jeff Gipsony et Zach Parrish pour Etapas de la vida (2018) et Charcos (2019) respectivement en juin dernier.

Si vous contemplez Il était une fois un bonhomme de neige, vous n’aurez aucun doute qu’Abraham et Correy vous ont donné un esprit qui n’est pas loin des aventures désastreuses et hilarantes de l’écureuil préhistorique Scrat dans la saga Ice Age (Chris Wedge et Carlos Saldanha, 2002), qui poursuit inlassablement et sans succès son gland bien-aimé avec des résultats aussi remarquables que celui du premier film lui-même, Ice Age 2: The Thaw et l’impressionnant court métrage No Time for Nuts (Saldanha, Chris Renaud et Mike Thurmeier, 2006). Mais aussi le substrat émotionnel qui a toujours été la clé de l’usine Disney.

Comme le rappelle Simon Gallagher sur ., «ce qui aurait pu être une augmentation frivole de la popularité d’Olaf ajoute en fait de la profondeur à la mythologie du monde Frozen, basée sur l’idée que l’eau rappelle Frozen 2. [cosa que no guarda relación alguna con la pseudociencia de la homeopatía] et aussi que les ponts émotionnels entre les personnages sont de la vraie magie ». Et que, en plus, “adopte la même approche que The Lion King 3: Hakuna Matata»(Bradley Raymond, 2004), qui est entrecoupé de ce qui s’est passé dans Le Roi Lion (Rob Minkoff et Roger Allers, 1994).

Parce que cette nouvelle est correctement insérée dans le premier Frozen, entre le moment où l’une des sœurs protagonistes, la magique Elsa, ressent le besoin de créer le bavard nommé Olaf jusqu’à ce que le petit bonhomme de neige rejoigne l’intrigue principale du film. Oui Correction d’un trou de script qui entraînait ce film même dans – Comment est-il possible qu’Anna puisse s’approvisionner chez Wandering Oaken sans argent? Parce qu’en tant que princesse, elle n’avait pas eu besoin d’aller sur les marchés ni de transporter des pièces sur elle pour une transaction. Et Kristoff n’aime pas les prix gonflés d’Oaken.

Cette affaire ne semblait pas hors de propos aux adeptes de la franchise puisqu’elle a même provoqué certains débats sur Internet, et sans raison Disney n’a décidé de le résoudre en incluant un œuf de Pâques pour expliquer cette question gelée en temps opportun. Quand Olaf entre dans le magasin d’Oaken avec ses doutes existentiels et à la recherche d’un nez, nous voyons la robe chère d’Anna à vendre. La jeune femme a donc choisi de l’utiliser pour troquer avec l’épicier, qui en a fait beaucoup de profit. Vous pouvez voir si vous voyez Il était une fois un bonhomme de neige sur Disney Plus.