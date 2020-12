R

Vous vous souvenez quand Gwyneth Paltrow – qui a prétendu qu’elle est la raison pour laquelle nous faisons tous du yoga – était la reine régnante de l’aspiration au style de vie des célébrités? Eh bien maintenant, elle a de la concurrence.

Des jouets sexuels aux soins de la peau, les célébrités se battent pour l’espace dans votre routine de bien-être, la dernière étant la duchesse de Sussex, qui a investi dans une nouvelle marque de superlatte. Et qui peut les blâmer? L’industrie vaut environ 3,4 billions de livres sterling et en 2020, même les A-listers ont besoin d’une agitation secondaire.

Mais à quoi (le cas échéant) il vaut la peine de vous consacrer, ainsi que votre argent, en 2021? Ceci est votre guide pour les gourous à connaître.

USP: la duchesse peaufine sa couronne de bien-être

Avant de rencontrer Harry, Meghan a dirigé un blog lifestyle, The Tig. Elle est de retour dans le jeu: cette semaine, elle a annoncé qu’elle avait investi dans une société californienne dirigée par des femmes qui vend des «superlattes». Clevr Blends fabrique des mélanges de latte au lait d’avoine instantanés enrichis de champignons médicinaux et de probiotiques. Elle a déjà eu la marque devant son amie Oprah, qui a partagé une photo d’un panier que lui a offert «mon voisin ‘M’» avec ses 19 millions d’abonnés Instagram.

Ajouter au panier: Le «nouveau favori» d’Oprah est le superlatte doré (28 £), rempli de curcuma et naturellement sucré avec des fruits de moine.

Disciple idéal: les UHNWI de la côte ouest avec des valeurs hippies.

Meghan Markle

Gwyneth Paltrow (alias Gwynnie; GP)

USP: L’OG du bien-être LA

Nous n’allons pas mentionner à nouveau cette bougie parce que vous avez probablement déjà entendu tout ce que vous voulez savoir sur l’amour de Gwynnie pour les produits dérivés sur le thème de la vulve et sa série en six parties The Goop Lab Netflix, qui a été diffusée plus tôt cette année et a vu un jet de groupe à destination de la Jamaïque pour se défoncer aux champignons magiques a été critiqué pour avoir fait des allégations de santé loufoques.

Pourtant, les fidèles restent fanatiques (on dit que Goop vaut environ 191 millions de livres sterling) et GP elle-même est l’ambassadrice ultime de la marque. En septembre, elle a célébré son 48e anniversaire en partageant un selfie nu, en remerciant «le beurre corporel incroyablement incroyable de @ goop pour m’avoir fait penser que je peux encore enlever mon kit».

Ajouter au panier: Le guide de cadeaux annuel de Goop pour les fêtes regorge d’accessoires de bien-être hors de prix. Prenez le lit climatiquement neutre de 45 000 £ et la planche ouija de 1 500 £. Le livre de coloriage de la vulve est relativement bon marché à 12 £ – une bonne affaire s’il remplit sa promesse de vous aider à «démystifier vos organes génitaux».

Disciple idéal: vétérans du bien-être qui veulent que leurs fesses ressemblent à des généralistes à 48 ans.

Gwyneth Paltrow

USP: La nouvelle reine du collagène

La routine de bien-être de Jen qui défie l’âge est le sujet de la fascination depuis des décennies, mais la vérité est qu’elle garde les choses relativement simples, suivant apparemment un régime de jeûne intermittent, rompant son jeûne de 16 heures chaque jour avec un verre de jus de céleri et participant à “goddess cercles »pour définir des intentions avec ses amies avant les grandes étapes de la vie. Pareil, bébé.

Sa dernière incursion dans le bien-être est en tant que directrice de la création de la marque de suppléments Vital Proteins. Le collagène ingérable pourrait bien être le secret de la lueur juvénile d’Aniston, la science est toujours à savoir s’ils fonctionnent réellement ou non, mais elle fait un cas convaincant.

Ajouter au panier: Aniston ajoute apparemment la poudre de peptides de collagène Vital Proteins (25 $) à son café du matin ou à son shake. Que dirait Gunther?

Disciple idéale: des mamans de yoga élégantes dans la quarantaine.

Jennifer Aniston

USP: Le chanteur est devenu mélangeur d’encens

Erykah Badu a donné à GP une course pour son argent plus tôt cette année avec le lancement de Badu Pussy, un encens qui sent apparemment exactement comme son vagin, créé avec les cendres de son pantalon. «Il y a une légende urbaine selon laquelle mon p ***** change les hommes. Les hommes dont je tombe amoureuse et amoureuse de moi changent de métier et de vie », a-t-elle déclaré à 10 Magazine avant le lancement. Intrigué? Badu a révélé une fois qu’elle buvait du jus de canneberge pour un «vagin odorant».

Ajouter au panier: Malheureusement, Badu Pussy s’est épuisé dans les deux minutes suivant sa sortie, mais la chanteuse a assuré à Vanity Fair qu’elle lancerait une gamme apothicaire de soins de la peau, d’herbes, de pierres et, oui, plus d’encens à venir la nouvelle année. Restez à l’écoute.

Disciple idéal: les guerriers du bien-être alternatif qui sont trop cool pour Goop.

Erikyah Badu

USP: Le Kardashian pour la couronne de GP

Kourtney Kardashian, décrite par sa soeur Khloe comme la «maniaque de la santé» de la famille, a lancé l’année dernière sa propre marque de style de vie Poosh, où elle partage un aperçu de son monde des entraînements pour les fesses, de l’alimentation propre et des suppléments. Les éléments les plus farfelus de son régime de bien-être? Boire de l’eau enrichie de chlorophylle – un supplément liquide vert qui prétend promouvoir la désintoxication – et des «tests musculaires», qui l’ont récemment amenée à devenir sans gluten et sans produits laitiers.

Ajouter au panier: Poosh pousse toutes sortes de choses, d’un string impertinent à 82 $ (61 £) composé d’un peu plus d’un collier de perles, aux potions et lotions coûteuses, aux jouets sexuels et aux gadgets de beauté. Semble familier?

Disciple idéal: Kardashifans.

Kourtney Kardashian

USP: Le rappeur aux secrets de soin à convoiter

Les mortels s’émerveillent du teint éternellement jeune de Pharrell. Son secret? Le dermatologue Dr Elena Jones, qu’il fréquente depuis 20 ans. Généreusement, il partage ses trucs et astuces avec le lancement d’une ligne de soins de la peau, Humanrace – et de toute évidence, tout est végétalien et neutre. Il écrit sur le site Web: «Il est important de prendre soin de sa peau et de prendre du temps pour soi chaque jour.» Trop juste. Le musicien soucieux de l’environnement a introduit un système de recharge pour la gamme, qui est emballé avec du plastique recyclé et comporte une écriture en braille sur chaque produit.

Ajouter au panier: La routine en trois étapes comprend un nettoyant à la poudre de riz, un exfoliant aux enzymes de lotus et une crème humidifiante – 100 $ (76 £) pour le trio – votre peau sèche en hiver vous remerciera.

Disciple idéal: la génération Z qui aime les soins de la peau non sexistes et durables.

USP: la nouvelle génération de gourous du sexe de premier ordre

2020 a été l’année où les célébrités ont fait du bien-être sexuel leur mission. Après avoir révélé qu’elle n’avait pas d’orgasme jusqu’à ce qu’elle découvre des jouets sexuels au milieu de la vingtaine, la chanteuse Lily Allen cherche à combler l’écart d’orgasme et s’est associée à la marque allemande de jouets sexuels Womanizer pour le faire. Son sextoy Liberty a pris d’assaut Instagram le mois dernier.

Dakota Johnson, quant à elle, est devenue co-directrice créative et investisseur de Maude, une start-up de bien-être sexuel qui vend des préservatifs biologiques, du lubrifiant et des jouets. Cara Delevingne a également rejoint le parti, assumant le rôle de copropriétaire et de conseillère créative chez Lora DiCarlo. Bonnes vacances alors?

Ajouter au panier: Essayez le masseur à air sans contact Liberty de Lily Allen (89 £) pour le plaisir en déplacement, le masseur robotique haut de gamme de Lora DiCarlo Osé 2 (216 £) pour les «orgasmes mixtes» ou les trois élégants de Maude. masseur personnel rapide (45 $; 34 £), pour quelque chose qui sera joli dans votre étagère.

Disciple idéal: l’insta-gang millénaire habilité.

womanizer.com; getmaude.com; loradicarlo.com