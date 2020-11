Apple a annoncé mardi trois nouveaux ordinateurs Mac équipés de sa toute nouvelle puce M1, un système sur puce personnalisé basé sur Arm. Mais malgré les gains de performances et d’efficacité que permet la puce M1, il y a une contrainte notable: la mémoire. Selon Apple, les clients intéressés par l’achat d’un nouveau Mac avec plus de 16 Go de RAM devront acheter un modèle plus ancien basé sur Intel. À l’heure actuelle, le M1 ne peut pas supporter plus de mémoire.

Cela peut être décevant pour certains utilisateurs professionnels intéressés par le passage aux ordinateurs portables Arm ou au nouveau Mac mini, étant donné que les anciens modèles Intel peuvent transporter jusqu’à 32 Go de RAM. Il fait écho aux plaintes contre l’actualisation du MacBook Pro d’il y a quatre ans, lorsque Apple a déclaré que les limitations des options de mémoire permettaient de préserver la durée de vie de la batterie.

Les Mac M1 ne sont pas disponibles dans des configurations supérieures à 16 Go pour le moment

Une autre idée à tirer de cette restriction de mémoire est que les futurs Mac pourraient avoir besoin d’un processeur plus récent basé sur Arm. Il serait ridicule pour Apple de vendre un nouvel iMac, un MacBook Pro 16 pouces ou un Mac Pro avec la puce M1 si cela signifiait restreindre les configurations à 16 Go de RAM, ce qui ne conviendrait tout simplement pas à la communauté professionnelle vers laquelle ces machines sont destinées. . (Nous savons déjà, grâce à un rapport avant l’événement de Bloomberg, qu’Apple vise une actualisation complète du Mac à l’aide de sa nouvelle puce basée sur Arm, y compris un nouvel iMac et une version réduite potentielle du Mac Pro.)

Il y a d’autres limitations clés avec le M1 qui méritent d’être mentionnées. Les Mac équipés de la nouvelle puce ne fonctionneront pas avec les GPU externes, dit Apple. C’est une contrainte particulièrement délicate pour le nouveau Mac mini, qui est déjà bloqué par son plafond de mémoire et ne peut en outre pas être utilisé avec un combo puce graphique et boîtier plus puissant, comme certains l’ont fait dans le passé avec les ordinateurs portables Apple et le 2018 et les minis Mac précédents. Apple dit également que la RAM sur les modèles M1 n’est pas évolutive – elle est intégrée au système sur puce, vous ne pouvez donc pas mettre à niveau un modèle de 8 Go avec un autre bâton de RAM.

Tout cela suggère qu’il y a de bonnes raisons pour lesquelles Apple maintient, du moins pour le moment, les anciens MacBook Pro et Mac mini basés sur Intel à vendre (le MacBook Air est le seul modèle désormais uniquement Arm). Ces modèles peuvent ne pas être aussi efficaces ou performants, mais ils permettent plus de mémoire, plus de polyvalence et, dans certains cas, contiennent plus de ports. Nous pourrions ne pas voir ces autres capacités tant que le silicium d’Apple ne sera pas plus mature.