Les fabricants de synthés suédois de Teenage Engineering sont de retour avec une nouvelle série d’opérateurs de poche en partenariat avec Capcom. Les opérateurs de poche, lancés pour la première fois en 2015, sont les mini-synthés et séquenceurs de la société qui sont sans fioritures et à faible coût, et ces nouveaux sont simplement sur le thème de Mega Man et Street Fighter. Ce sont de magnifiques gadgets qui, contrairement à de nombreux autres synthés et produits audio de Teenage Engineering, ne feront pas sauter la banque. Ils coûtent chacun 89 $.

Grâce au partenariat avec Capcom, Teenage Engineering a chargé ces opérateurs de poche de sons originaux issus de leurs jeux respectifs. Cela signifie que vous pouvez créer votre propre bande originale de Mega Man et Street Fighter à la volée.

Vue Grille

Ces synthés ont quelques différences matérielles clés. Le Street Fighter one, le PO-133, comprend un microphone pour l’échantillonnage, huit slots d’échantillons et de batterie, une mémoire d’échantillons de 40 secondes et 15 effets punch-in. Il comprend également 15 pistes sonores Street Fighter du jeu d’arcade original Capcom. Le Mega Man One, quant à lui, contient un véritable moteur de synthétiseur 8 bits pour reproduire les capacités sonores du NES d’origine, ainsi que 15 sons, un micro-tambour et un synthétiseur à trois pistes.

Si vous voulez un avant-goût de ce que vous pouvez créer à l’aide du PO-128 ou du PO-133, Teenage Engineering propose des démos audio intéressantes sur les pages du produit. Le modèle Street Fighter (le PO-133) est disponible à partir d’aujourd’hui, tandis que le Mega Man one (PO-128) sera disponible à partir du 2 décembre. Ils sont susceptibles d’aller vite, car Teenage Engineering ne produit généralement pas de grandes quantités de ses produits. Alors agissez vite si vous voulez vos propres synthétiseurs de jeux vidéo.