Les touristes qui se rendent aux chutes du Niagara peuvent désormais emprunter des ferries entièrement électriques devant les cascades emblématiques. Les deux ferries ont fait leurs débuts à New York le 6 octobre, alimentés par de l’énergie hydroélectrique produite localement. Leurs batteries peuvent se recharger en seulement sept minutes lorsque les passagers montent et descendent des navires.

Les premiers navires du genre

Les nouveaux bateaux, exploités par Maid of the Mist, sont parmi les premiers navires du genre à naviguer sur les voies navigables américaines. Le premier transbordeur entièrement électrique aux États-Unis a quitté les rives de l’Alabama en 2019. Ces nouveaux voyages non polluants s’inscrivent dans une tendance mondiale à l’électrification des navires à passagers.

«L’électrification de ces deux tout nouveaux bateaux de tourisme montre l’exemple que nous pouvons électrifier notre économie, ce qui est bon pour nos communautés, notre santé et notre climat», a déclaré Gil Quiniones, président-directeur général de la New York Power Authority, dans une déclaration. La New York Power Authority et New York State Parks ont travaillé avec Maid of the Mist pour mettre les bateaux à flot, tandis que la société d’automatisation ABB a équipé les navires de blocs-batteries.

Les excursions en bateau Maid of the Mist à Niagara Falls se feront désormais à bord de navires entièrement électriques. Image: Parcs d’État de New York

Les industries maritimes, qui ont une empreinte carbone similaire à celle de l’aviation, tentent de limiter les émissions de chauffage de la planète des flottes traditionnellement alimentées au diesel. Les ferries, cependant, ne représentent qu’une petite tranche de la pollution au dioxyde de carbone due aux transports. Ils ont pompé environ 11,6 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2018, environ autant que trois centrales au charbon pourraient produire en un an et pas même un tiers de l’empreinte carbone annuelle d’une grande compagnie aérienne comme Delta (avant la pandémie). .

Mais les bateaux à moteur diesel peuvent nuire à la qualité de l’air local, car ils émettent également de la suie et des oxydes d’azote qui augmentent le smog. Étant donné que les ferries empruntent les mêmes itinéraires encore et encore chaque jour, la pollution s’accumule dans les communautés voisines.

Ces trajets fréquents et relativement courts font des ferries des candidats idéaux pour remplacer les moteurs diesel par des batteries rechargeables. Les pays nordiques avec de longues traditions maritimes ont mené la tendance. Le premier service de ferry pour voitures électriques et passagers au monde a été lancé en Norvège en 2015. La Finlande a modernisé son plus ancien ferry en service pour devenir tout électrique en 2017. Depuis lors, des navires à passagers électriques ont également fait leur apparition au Danemark, en Espagne, en Inde et en Thaïlande. . Plus de 70% du trafic de ferry dans le monde pourrait devenir entièrement électrique, a déclaré à Bloomberg Green en janvier Anil Srivastava, PDG du fabricant de batteries suisse Leclanche SA.

«Il nous reste encore du temps avant de voir une révolution des bateaux électriques aux États-Unis, mais cela se passe dans le reste du monde», déclare Patrick Finn, analyste en technologie maritime au sein du cabinet de conseil Thetius. Les États-Unis font du rattrapage parce que les bateaux sont plus chers à construire aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde, selon Finn. Pourquoi le prix élevé? Il évoque le controversé Jones Act, une loi centenaire qui exige que les bateaux transportant des marchandises entre deux ports américains soient de fabrication américaine. Il faudrait des changements de politique et des investissements importants pour accélérer le passage aux navires électriques.

Il y a un long chemin à parcourir avant que les bateaux électriques ne prennent le dessus sur les mers

Il faudrait également des mises à jour majeures de l’infrastructure pour électrifier entièrement les flottes de ferry. Le réseau vieillissant, conçu pour les combustibles fossiles, doit être rénové pour accueillir davantage d’énergies renouvelables. Et vous auriez besoin de bornes de recharge et de suffisamment d’électricité dans les ports très fréquentés. Les excursions en bateau du Niagara ont la chance de croiser une puissante source d’énergie propre à chaque voyage – les chutes produisent suffisamment d’énergie pour 3,8 millions de foyers. «C’est fondamentalement l’application parfaite [of all-electric vessels]», Déclare John Nuszkowski, professeur agrégé de génie mécanique à l’Université de Floride du Nord qui a grandi non loin de Niagara Falls.

La technologie des batteries n’est pas encore assez avancée pour remplacer les moteurs diesel des cargos et des grands navires océaniques. Les bateaux hybrides ou ceux qui fonctionnent avec des carburants alternatifs sont encore plus prometteurs pour réduire la pollution en mer. Il y a un long chemin à parcourir avant que les bateaux électriques ne prennent le dessus sur les mers. Mais les ferries commencent à orienter le monde vers un horizon plus vert.