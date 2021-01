E

Au moment même où vous achetez un café avec la nouvelle carte de débit brillante de Tred, son application traduira le coût monétaire en impact environnemental. Ce magasin de supermarché? 2,7 kg de carbone émis dans l’atmosphère. Cette commande ASOS du lendemain? 54,4 kg. Pensez à ses notifications comme celles de Monzo, mais aussi bien pour les émissions de CO2 que pour les livres.

La carte verte électrique de Tred symbolise un changement radical dans les dépenses – cette carte Monzo orange néon n’est pas la balise de poche brillante qu’elle était autrefois. Voyez sa décoloration comme une métaphore: nous sommes maintenant dans l’ère écologique et les vrais rois du portefeuille sont verts, bleus et faits de plastique océanique recyclé ou de bois de cerisier issu de sources durables.

Mais les nouvelles cartes de débit de 2021 ne se limitent pas à leur heureux spectre de teintes. Les derniers challengers affrontent Monzo et Starling en plantant des arbres lorsque vous dépensez et en calculant vos dépenses de travail pour vous – parfait lorsque vous n’êtes plus au bureau pour remettre vos reçus. De la carte pour prendre en charge votre mini-coupure post-verrouillage à l’outil sans contact qui met toutes vos cartes en un seul endroit, ce sont les nouvelles cartes de débit les plus populaires à ajouter à votre portefeuille.

Pour suivre vos émissions de carbone: Tred

Voir Tred comme Monzo pour votre empreinte carbone. Liez vos cartes bancaires ou passez à la carte de débit verte de Tred (fabriquée à partir de plastique recyclé de l’océan, évidemment) et son application convertira instantanément chaque livre que vous dépensez en quantité de CO2 émise. Il regroupera ensuite votre empreinte carbone dans des catégories utiles telles que les courses et les vols afin que vous puissiez voir quels aspects de votre mode de vie contribuent le plus au changement climatique.

L’idée est que vous pouvez ajuster vos habitudes en conséquence et Tred vous permet également de neutraliser vos émissions. L’abonnement personnalisé à la compensation carbone de la carte est adapté à vos dépenses du mois et offre la possibilité de compenser vos émissions grâce à des programmes de plantation d’arbres certifiés en Écosse. Si vous avez eu un mois respectueux de la planète, cela plantera quelques arbres. Si vous avez eu un mois de voyage chargé, vous en planterez beaucoup plus.

Pour toutes vos cartes en un seul endroit: Curve

Curve résout le problème de ce portefeuille bombé en connectant toutes vos cartes de débit et de crédit en une seule carte sans contact élégante qui fonctionne avec Apple, Google et Samsung Pay – pratique si cette carte Lloyds qui s’estompe ne vous permet pas actuellement de toucher.

Curve résout également le problème du paiement de quelque chose sur la mauvaise carte. Sa fonction «remonter le temps» vous permet de changer d’anciens paiements vers différents comptes si vous avez besoin de libérer de l’argent – un portefeuille et une machine à remonter le temps en un.

Pour voyager: Currensea

Un pour votre escapade estivale (espérons-le). Currensea se connecte directement à votre compte bancaire existant pour vous permettre de dépenser à l’étranger sans les frais internationaux ennuyeux – ses fondateurs disent qu’il vous fera économiser plus de 85% par transaction. Demandez votre carte et elle arrivera dans trois à cinq jours ouvrables.

Il prend en charge toutes les devises et s’associe à toutes les grandes banques britanniques, de Barclays à M&S Bank. Oh, et chaque £ 75 que vous dépensez avec la carte plante trois arbres.

Pour les frais de travail: Tide

Supprimez toutes les feuilles de calcul et les soirées passées à examiner les reçus – donnez simplement à vos employés une carte Tide et elle fera le travail à votre place. La banque challenger axée sur les entreprises souhaite simplifier les dépenses de l’entreprise, afin que votre équipe puisse dépenser elle-même au Royaume-Uni ou à l’étranger sans ouvrir de compte professionnel compliqué – la plupart des comptes sont approuvés en quelques minutes.

Vous pouvez commander jusqu’à 35 cartes d’équipe pour garder une trace de qui dépense quoi et Tide les organisera automatiquement en catégories, associera les dépenses aux reçus et se synchronisera avec les logiciels de comptabilité existants tels que Xero ou Quickbooks. Quelque 250 000 entreprises l’utilisent déjà.

Pour sauver la planète: TreeCard

Le slogan de Treecard est «l’argent ne pousse pas sur les arbres, mais il peut les planter» – chaque £ 45 dépensé avec la carte plante un arbre et l’inscription est totalement gratuite.

Le meilleur? Vous obtenez une jolie carte en bois à montrer dans le pub. Chacun présente un grain de bois unique et est fabriqué à partir de bois de cerisier issu de sources durables.