Les nouvelles réglementations de verrouillage de Covid de ngland ont été publiées quelques heures à peine avant leur entrée en vigueur dans la législation britannique.

Les règlements sur la protection de la santé (coronavirus, restrictions) (n ° 3) et (tous les niveaux) (Angleterre) (amendement) 2021 entreront en vigueur mercredi et les députés devraient les voter plus tard dans la journée.

Le document de cinq pages, signé par le secrétaire à la Santé Matt Hancock mardi après-midi, déclare que la nouvelle réglementation «renforce les restrictions de niveau 4» et «applique ces restrictions à toutes les régions d’Angleterre», ainsi que la prolongation de la date d’expiration des réglementations existantes.

Il énumère une série d’amendements aux lois précédentes du Covid-19 plutôt que de présenter en détail la dernière législation.

Les règles semblent être similaires aux restrictions de niveau 4 avec des modifications minimes.

La plupart des exemptions existantes – y compris aller au travail si vous ne pouvez pas travailler de chez vous, acheter de la nourriture et des médicaments, assumer des responsabilités de soins et de garde d’enfants, et échapper au danger ou au préjudice – restent les mêmes.

Adam Wagner, un avocat des droits de l’homme à Doherty Street Chambers, a décrit les dernières règles comme «essentiellement toute l’Angleterre maintenant aux niveaux 4 et 4 est modifiée mais pas de manière énorme».

Mais M. Wagner, qui suit l’évolution des lois sur les coronavirus depuis le début de la pandémie et déchiffre le sens juridique pour le public, a déclaré sur Twitter: «C’est vraiment une manière terrible de faire des lois à la volée – qui peut éventuellement le comprendre?! “

La plupart des changements ont déjà été mis en évidence dans les dernières directives du gouvernement, selon M. Wagner, y compris une interdiction des entreprises qui peuvent continuer à vendre des plats et des boissons à emporter entre 23 heures et 5 heures du matin en servant de l’alcool.

Les installations sportives de plein air comme les piscines, les gymnases et les terrains de sport doivent toutes fermer, les rassemblements de sports de plein air pour enfants ont été supprimés comme excuse raisonnable pour quitter la maison et les groupes de parents et d’enfants sont interdits ainsi que les «loisirs en plein air». Mais l’exercice est autorisé.

Ni le temps ni les limites géographiques de l’exercice en plein air qui ont été cités dans les directives du gouvernement ne sont mentionnés dans la loi, a déclaré M. Wagner. C’est également le cas pour les conseils sur les déplacements entre les zones.