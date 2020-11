C

allum Hudson-Odoi dit que les nouveaux garçons de Chelsea sont déjà pleinement conscients de l’histoire de leur rivalité avec Tottenham avant l’énorme affrontement de ce week-end à Stamford Bridge.

Chelsea et Tottenham se rencontreront en Premier League dimanche lorsque les deux clubs chercheront à mettre un marqueur sur leurs aspirations au titre.

Les recrues estivales Timo Werner, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Ben Chilwell, Edouard Mendy et Kai Havertz auront tous leur premier avant-goût d’un derby londonien contre les Spurs.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient besoin d’être racontés sur l’histoire de la rivalité, Hudson-Odoi a répondu: «Non, je pense qu’ils le savent déjà. Ils savent que c’est un gros match. Chaque fois que Chelsea joue à Tottenham, tout le monde sait à quel point c’est un match important.

«Nous voulons gagner chaque match que nous jouons contre eux. Les nouveaux garçons savent déjà que ce sera un match énorme, ça va être difficile aussi mais nous voulons aller là-bas et obtenir les trois points et espérons que nous sourirons ce week-end.

«C’est un gros derby, nous voulons les battre. C’est un jeu énorme. Nous allons y entrer confiants. Nous devons nous assurer de bien récupérer après mardi et, espérons-le, obtenir les trois points.

Hudson-Odoi espère s’impliquer contre Tottenham après avoir marqué mardi lors de la victoire 2-1 en Ligue des champions contre Rennes.

«Chaque opportunité que j’ai, je veux saisir», a déclaré l’ailier. «Chaque fois que j’ai une opportunité, je veux impressionner autant que possible, obtenir autant de buts et de passes décisives que possible et travailler dur pour l’équipe autant que possible. J’espère que je pourrai continuer et avoir plus d’opportunités. “