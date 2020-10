Les nouvelles montres intelligentes Gen 5E de Fossil sont des versions jumelées de la série Gen 5 de l’année dernière, mais elles sont disponibles dans plus de tailles et à un prix plus abordable. En plus de trois nouveaux styles de 44 mm, le nouveau Gen 5E est disponible dans une nouvelle taille de 42 mm, qui présente des cadres plus petits pour conserver le même écran OLED de 1,19 pouce. Les deux tailles de la Gen 5E coûteront 249 $, par rapport au prix de départ de 295 $ de la Gen 5.

À ce prix, vous bénéficiez toujours des mêmes fonctionnalités que la montre intelligente Wear OS Gen 5 existante. Les montres Gen 5E sont livrées avec les fonctionnalités de suivi du sommeil, d’économie de batterie et de fitness qui sont arrivées à la Gen 5 via une mise à jour logicielle en août. Ils sont équipés d’un haut-parleur et d’un microphone qui vous permettent de passer des appels via un téléphone Android ou iOS connecté ou de faire des requêtes avec Google Assistant. Ils incluent également le suivi de la fréquence cardiaque et de l’activité.

Les versions 44 mm de la montre sont de la même taille que l’année dernière, mais elles manquent de quelques fonctionnalités. Image: Fossile

Malheureusement, les similitudes signifient également que vous obtenez toujours un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100, plutôt que le chipset Wear 4100 mis à jour cette année. Les Gen 5E ont 1 Go de RAM et une batterie de 300 mAh. La résistance à l’eau est classée 3ATM, ce qui signifie qu’ils seront capables de gérer les éclaboussures ou d’être utilisés sous la pluie mais pas de nager, et ils peuvent également gérer les paiements mobiles via NFC.

Comme le prix de départ inférieur le suggère, les montres intelligentes Fossil Gen 5E ne sont pas livrées avec toutes les cloches et sifflets de la génération 5 de l’année dernière. Les couronnes sur le côté droit des cadrans de la montre ne tournent pas sur les nouveaux modèles Gen 5E , et il n’y a pas de GPS autonome, vous devrez donc vous connecter à votre téléphone pour que les montres connaissent votre position. Le stockage est réduit à 4 Go par rapport à 8 Go la dernière fois, et il n’y a pas non plus de capteur de lumière ambiante, pas d’altimètre et pas de boussole.

Le dernier 42 mm Gen 5E. Image: Fossile

Lorsque nous avons examiné le Fossil Gen 5 l’année dernière, l’une de nos plus grandes plaintes était son prix, qui était trop cher à 295 $. À 249 $, la série Fossil Gen 5E est certainement plus abordable et c’est formidable de voir plus d’options de taille. Il est tout simplement dommage qu’ils fonctionnent maintenant sur un chipset de génération précédente et qu’ils utilisent toujours un système d’exploitation portable qui a de plus en plus besoin d’une refonte.

La nouvelle série Gen 5E sera livrée «proche» du 3 novembre, selon le site Web de Fossil.