La nouvelle gamme de souris de jeu Aerox de SteelSeries marque quelques premières pour la société. Il affirme que sa souris filaire Aerox 3 à 60 $ et la version sans fil à 100 $ qui sera disponible le 10 novembre sont les premières souris de jeu à recevoir une classification IP54, ce qui leur donne une chance de lutter contre l’eau et la poussière.

Ce sont également les premières souris de la société à adopter la conception toujours populaire de la coque en nid d’abeille, popularisée par d’autres fabricants de périphériques de niche tels que Finalmouse et Glorious PC Gaming Race, pour ne citer que quelques exemples. Et avec ce design transparent, ils s’adressent aux personnes qui recherchent une souris légère. L’Aerox 3 Wireless pèse 66 grammes, tandis que la version filaire pèse 57 grammes (moins le poids du câble).

Pour l’Aerox 3 sans fil, c’est la première souris de SteelSeries à se connecter via USB-C pour se recharger également, ce qui marque une mise à jour bienvenue. Seules quelques grandes entreprises de périphériques de jeu ont commencé à passer de la charge Micro USB à la charge USB-C pour de bon, et je suis heureux de voir SteelSeries franchir enfin un pas vers l’intégration de la norme de charge moins lourde et plus rapide dans ses produits. Cette souris comprend un adaptateur sans fil USB-C ainsi qu’un câble tressé à utiliser pendant le chargement.

Image: SteelSeries

Ces changements sont passionnants, mais la conception des deux souris est largement identique à celle des souris de la série 3 Rival actuellement disponibles. La section centrale surélevée qui contient son sélecteur DPI et sa molette de défilement a la même apparence, tout comme la disposition mince faux-ambidextre avec deux boutons de pouce dans un endroit familier. Les trous en forme de losange donnent à ces souris un look unique, et la façon dont l’éclairage RVB brille offre un aperçu du matériel à l’intérieur.

Pour sa différence de prix de 40 $, l’Aerox 3 Wireless a des spécifications améliorées par rapport à la version filaire, en plus de prendre en charge une connexion sans fil 2,4 GHz ou Bluetooth. SteelSeries indique que la durée de vie de la batterie varie en fonction du mode sans fil. Il peut durer 200 heures en mode Bluetooth ou environ 80 heures en mode 2,4 GHz. Sur le papier, ces affirmations sont pires que la durée de vie de 400 heures du Rival 3 Wireless, mais SteelSeries affirme que le changement est dû à son abandon des piles AAA remplaçables à une batterie interne pour réduire le poids. Et apparemment, le charger pendant 15 minutes donnera jusqu’à 40 heures d’utilisation.

Une vue de profil de l’Aerox 3 Wireless à côté d’un rendu de sa face inférieure. Image: SteelSeries

L’Aerox 3 Wireless est équipé du capteur TrueMove Air développé par SteelSeries avec PixArt, également utilisé dans le Rival 3 Wireless. L’Aerox 3 filaire a le même capteur TrueMove Core utilisé dans le moins cher Rival 3.

Il n’y aurait pas grand-chose d’enthousiasmant avec l’Aerox 3 si ce n’était pour certains des grands changements que j’ai mentionnés ci-dessus. Les améliorations incrémentielles des capteurs sont bien, mais je préfère de loin avoir des fonctionnalités comme celles implémentées par SteelSeries dans la souris sans fil à 100 $, comme la résistance à l’eau et le chargement USB-C.