Avec la prochaine version de la deuxième saison de _The Mandalorian_ (Jon Favreau, depuis 2019) sur Disney Plus, est sorti affiches promotionnelles dans lesquelles on peut trouver plusieurs œufs de Pâques sous forme de graffitis, compilé par KJ Minzner sur .. «Chacune des affiches présente au moins le visage de un gamorréen, une créature extraterrestre ressemblant à un cochon vu dans la trilogie originale de Star Wars », explique le journaliste. Ils étaient les protecteurs du palais de Jabba, le Hutt dans Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983). Et, dans la bande-annonce du nouveau cycle, on voit Din Djarin (Pedro Pascal) visiter “un ring de combat où s’affrontent deux Gamorréens”.

Il y a des œufs de Pâques sur les Gamorréens, les Tusken Raiders, les Aqualish, les TIE Fighters, l’Alliance Rebelle ou Boba Fett et des messages à Aurebesh

D’autre part, les affiches de The Mandalorian incluent également ce qui pourrait être le visage de un raider de défense, le membre d’un «groupe d’étrangers nomades qui vivent sur des planètes désertiques comme Tatooine»; la de un aqualish, dont l’un a eu un bras coupé par Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) dans la cantine Mos Eisley pendant A New Hope (George Lucas, 1977), avec le symbole d’interdiction barré; le dessin de un grand starbird de l’Alliance Rebelle de Star Wars juste derrière Cara Dune [Gina Carano], qui est tatouée sous l’œil gauche car elle lui appartenait.

Ces graffitis peuvent signifier que Sabine Wren, une artiste mandalorienne de Star Wars Rebels qui les fait, rejoindra The Mandalorian dans cette deuxième saison.

Mais aussi “Une plume ou une tige de blé” qui “ressemble beaucoup au blason de la famille” par Boba Fett, qui portait lui-même le chasseur de primes dans son armure emblématique et qui “est désormais devenu un symbole pour tous les Mandaloriens” dans Star Wars. Oui messages dans aurebesh, “L’alphabet fictif de Star Wars, utilisé pour écrire la galactique de base, la langue la plus courante dans la galaxie.” À côté de Din Djarin, il lit «vie», et à côté de Cara Dune, «vous gagnez» ou «vous souhaitez». Et tous ces graffitis peuvent signifier que Sabine Wren, une artiste mandalorienne de Star Wars Rebels (Simon Kinberg, Carrie Beck et Dave Filoni, 2014-2018) qui les réalise, rejoindra The Mandalorian dans cette deuxième saison.