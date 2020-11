Les 49ers de San Francisco commencent le mois de décembre avec des matchs à domicile contre les Bills de Buffalo et l’équipe de football de Washington. Cependant, ces deux correspondances sont douteuses en raison des restrictions du COVID-19. Les responsables du comté de Santa Clara ont interdit tous les sports de contact pendant les trois prochaines semaines.

Selon Yahoo! Sports, les responsables ont publié les nouvelles directives en raison de l’augmentation des cas de coronavirus en Californie. Il y a maintenant une interdiction de trois semaines sur tous les sports de contact. Le comté dit que les règles s’appliquent à tous les sports professionnels, collégiaux et pour les jeunes. L’interdiction affecte spécifiquement les 49ers, l’Université de Stanford et l’État de San Jose en raison de leurs matchs à domicile dans le comté de Santa Clara.

“Toutes les activités récréatives qui impliquent un contact physique ou une proximité étroite avec des personnes extérieures à son domicile, y compris tous les sports de contact, seront temporairement interdites”, a indiqué l’ordonnance. “Les gens peuvent continuer à pratiquer des sports et des loisirs en plein air où la distance sociale peut être maintenue à tout moment.”

En plus des 49ers, Stanford et San Jose State ont des matchs dans le comté de Santa Clara début décembre. Stanford accueillera l’État de l’Oregon le 12 décembre tandis que l’État de San Jose accueillera Hawaï le 5 décembre et le Nevada le 12 décembre. Le comté a déjà été en contact avec les équipes concernées par les nouvelles règles, qui s’appliqueront également au basketball et autres sports de contact rapprochés.

Les nouvelles règles interdisent également les pratiques, ce qui signifie que les équipes et les joueurs ne peuvent pas se rassembler en prévision des affrontements à venir. Stanford et l’État de San Jose ont tous deux organisé des pratiques de pré-saison dans d’autres comtés en raison des règles du comté de Santa Clara. Les 49ers, en revanche, n’ont pas joué dans les matchs de pré-saison en raison des directives modifiées de la NFL.

Avant la saison 2020, la ligue a publié des règles pour le camp d’entraînement afin de limiter la propagation du coronavirus. Les équipes ne pouvaient organiser que des séances d’entraînement et des séances de musculation et de conditionnement pendant les deux premières semaines. Les 49ers n’ont pu tenir aucune pratique rembourrée réelle avant le 17 août et l’équipe a dû éviter de plaquer.

Les restrictions relatives aux sports de contact ne sont que les dernières directives publiées en Californie en raison de l’augmentation des cas de coronavirus. Los Angeles, par exemple, a mis fin à toutes les activités de restauration à l’intérieur et à l’extérieur pendant les trois semaines suivantes. Le département de la santé publique du comté de LA a déclaré que la décision de fermer les restaurants intérieurs et extérieurs était nécessaire pour “réduire la possibilité de surpeuplement et le potentiel d’exposition dans des environnements où les gens ne portent pas leur masque facial”.