Il a déclaré à Times Radio: “ Mes collègues à Londres qui font des tournées dans les salles, par exemple, rapportent qu’il y a des problèmes avec les effectifs des salles, les effectifs dans les théâtres, alors bien sûr si vous devez vous rendre à l’unité de soins intensifs, si les soins intensifs L’unité est pleine de patients Covid, il n’y a pas de place pour vous.

«Donc, c’est une situation vraiment grave.»

Le professeur de chirurgie colorectale de la faculté de médecine de l’Université d’Oxford a ajouté: «De toute évidence, les opérations les moins prioritaires se sont déjà arrêtées dans de nombreux endroits, les hanches, les genoux, les procédures ORL (oreilles, nez et gorge), et nous sommes maintenant préoccupés par des opérations comme les chirurgies du cancer sont annulées ou reportées parce qu’il n’y a tout simplement pas la capacité de les gérer.

Il pense qu’il faudra attendre l’été avant que le NHS puisse revenir à la normale après que l’épidémie soit complètement maîtrisée.

«Il faut de l’espace dans nos hôpitaux pour que nous puissions faire face à toutes les autres choses – les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux, les chirurgies du cancer et les chirurgies d’urgence», a ajouté.

«Nous devons être en mesure de conserver la capacité de le faire. Et si nous ne réduisons pas la transmission du virus, il n’y aura pas cette capacité. »

Lorsqu’on lui a demandé si le NHS serait en mesure de reprendre ses activités normales à la fin du printemps, il a ajouté: «J’ai peur de faire partie des pessimistes, je pense que cela va s’éterniser un peu.

«Je pense que nous n’allons vraiment pas être en meilleure forme (avant) l’été, j’en ai peur.

«Je pense que ça va prendre du temps. C’est une situation très, très, très grave.

«Il y aura un énorme arriéré de chirurgies électives, et nous pourrions avoir des arriérés de chirurgies plus urgentes à traverser également, donc ce sera un hiver et un printemps longs et difficiles.

Un autre expert de la santé de premier plan a déclaré que des dizaines de milliers de vies seraient sauvées par le troisième verrouillage national annoncé par Boris Johnson hier.

Cependant, le professeur Andrew Hayward, qui siège au groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences, a averti que les restrictions strictes à elles seules ne suffiraient peut-être pas à inverser complètement la flambée des cas.

Le professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses de l’University College London a déclaré au programme Today de BBC Radio 4: «Le verrouillage annoncé hier sauvera clairement des dizaines de milliers de vies.

«La menace à laquelle nous sommes confrontés est au moins aussi grave qu’en mars.

«Mais le virus est différent et il se peut que les mesures de verrouillage dont nous disposons ne soient pas suffisantes, nous devons donc tirer les leçons des nouvelles connaissances et des nouvelles technologies, nous devons tirer les leçons du dernier verrouillage.»

Il a souligné qu’il fallait apporter davantage de soutien aux personnes vivant dans des communautés défavorisées pour les aider à suivre les règles de verrouillage, avec une «armée» de volontaires aidant à combattre le virus, et des tests Covid rapides devraient également être proposés à davantage de travailleurs clés.

«Cette période de verrouillage, nous devons faire plus que rester à la maison, attendre le vaccin, nous devons lutter activement contre lui (le virus)», a-t-il ajouté.