dernières nouvelles

L’État de New York vient de lâcher le marteau sur les gens qui ont organisé le désormais tristement célèbre Fumeurs de chaîne concert dans les Hamptons cet été … leur infligeant des amendes et leur rendant plus difficile de recommencer.

Gov. Andrew Cuomo a annoncé mercredi que les promoteurs qui ont organisé l’événement caritatif à guichets fermés en juillet recevraient bientôt une facture de 20000 $ … cela après que le ministère de la Santé de New York ait mené une enquête et trouvé des actes répréhensibles.

Lire le contenu vidéo



25/07/20 @eyeoftheo / Instagram

Cuomo ajoute: “La ville de Southampton ne peut pas approuver les permis pour les rassemblements de groupe sans l’approbation de l’État.” Les responsables de Southampton ont signé le concert … soi-disant, en gardant à l’esprit les réglementations anti-coronavirus, selon des sources liées à l’événement.

Le gouvernement ne le voyait pas du tout comme un environnement sûr, et après avoir vu vidéo du concert, s’est dit “consterné” par les violations “flagrantes” de la distanciation sociale. Bien qu’on nous ait dit que les promoteurs sentaient que les clips en question déformaient les choses – insistant sur le fait que c’était, dans l’ensemble, un rassemblement sûr – l’Etat a parlé.

Quant à cette nouvelle politique visant Southampton … on ne sait pas si les autres cantons et villes de New York sont soumis à la même contrainte, mais sinon – évidemment, un message sévère est envoyé.