WO organisateurs d’un mariage auquel assistent 100 invités dans un restaurant de l’ouest de Londres s’exposent à une amende de 10000 £ pour avoir prétendument enfreint la réglementation Covid-19.

Les agents ont mis fin à une grande cérémonie organisée par les hommes vers 19 heures dimanche.

Lorsque la police est arrivée sur le site du TKC de Chaudhry à Southall, un organisateur de l’événement a tenté de les convaincre qu’il n’y avait que 15 personnes en train de faire la fête.

Mais dans une pièce arrière fermée par des rideaux, les agents ont découvert 100 invités célébrant les noces.

Le Met a déclaré que le rassemblement enfreignait clairement la réglementation sur les coronavirus limitant les cérémonies de mariage et les réceptions assis à 15 participants.

Deux hommes ont été dénoncés pour examen d’une amende.

Cela est venu au milieu de rapports que des couples à travers le Royaume-Uni pourraient «prendre en compte» les amendes pour avoir enfreint les règles de Covid-19 comme un «coût» de mariage.

Le surintendant principal Peter Gardner, commandant de la zone ouest du Met, a déclaré: «Nous sommes toujours dans une pandémie nationale et les taux d’infection sont en augmentation constante – des restrictions autour des mariages ont été mises en place pour sauver des vies.

«Le coronavirus reste une menace réelle et mortelle et davantage d’agents seront déployés dans chaque arrondissement pour aider à assurer la sécurité des gens. Ils patrouilleront dans les espaces publics et réagiront rapidement aux incidents où des groupes se rassemblent en grand nombre.

«Il est très clair que la police ne peut pas contrôler la propagation du virus par la seule application de la loi, et nous avons besoin que les Londoniens travaillent avec nous. Par conséquent, veuillez continuer à agir de manière responsable. Maintenez la distance sociale, respectez les nouvelles réglementations et directives, et contribuez à votre sécurité, celle de vos amis et de votre famille.