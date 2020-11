T

Les organisateurs d’Okyo Olympics sont de plus en plus “de plus en plus convaincus” que les spectateurs pourront assister aux Jeux réorganisés de l’année prochaine.

Les Jeux devaient avoir lieu en juillet et août de cette année mais ont été reportés à l’été prochain en raison de la pandémie de coronavirus.

Entre-temps, de nombreux événements sportifs majeurs à travers le monde ont été forcés à huis clos. Cependant, Tokyo a accueilli avec succès une compétition internationale de gymnastique avec des fans présents le week-end dernier, le premier événement sportif majeur organisé dans la ville avec des spectateurs présents depuis le report des Jeux.

Et avec l’annonce de progrès significatifs dans la course à la découverte d’un virus émergeant cette semaine, le président du CIO Thomas Bach a publié une mise à jour positive.

“Ayant vu maintenant les différents tests (événementiels) au Japon, je pense que nous pouvons devenir de plus en plus confiants que nous aurons un nombre raisonnable de spectateurs alors également sur les sites olympiques”, a déclaré Bach.

en relation

Interrogé pour savoir si le CIO pourrait lui-même essayer d’acquérir des doses de vaccin pour les participants olympiques, Bach a déclaré que des contacts étaient en cours avec l’Organisation mondiale de la santé et “un certain nombre de fabricants”.

“Il y a différentes options à l’étude, comment les vaccins peuvent être mis à disposition”, a-t-il dit.

Cependant, il a ajouté que les athlètes ne devraient pas être une priorité absolue dans le monde.

“La première vague de vaccination … doit être pour les personnes dans le besoin, pour les groupes à haut risque, pour les infirmières, pour les médecins et pour tous ceux qui font vivre nos sociétés”, a déclaré Bach.

Le dirigeant du CIO a déclaré qu’il se rendrait à Tokyo la semaine prochaine pour une première visite depuis que la décision de report a été prise en mars, et le groupe olympique itinérant avait entamé une période de quarantaine pour se préparer.

Bach a donné un «non» ferme en réponse lorsqu’on lui a demandé si une éventualité pour l’annulation des Jeux olympiques serait discutée.

Rapports supplémentaires par AP.