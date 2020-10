Détails exclusifs

Un merle de la taille d’une orange a fait sortir un tas d’observateurs d’oiseaux de leurs fesses et de se rendre dans les zones humides de l’autre côté de l’étang, car c’était quelque chose qu’ils ne pouvaient tout simplement pas manquer.

Environ 100 gars qui aiment regarder à travers des jumelles ont rassemblé leur meilleur équipement tôt samedi à Stiffkey, en Angleterre – une paroisse le long de North Norfolk – et ont afflué vers le marais salé à proximité pour jeter un coup d’œil à un oiseau rare qui n’avait pas. t honoré leur région en 40 ans.

La bête en question … un petit quelque chose qui s’appelle le Rufous Bush Chat, autrement connu sous le nom de Rufous-tailed scrub robin. Il se reproduit généralement dans les zones méditerranéennes et peut même être trouvé dans les zones autour de l’Afrique … mais est rarement vu dans le nord de l’Europe. La dernière fois qu’il a été repéré en Grande-Bretagne, c’était en 1980, dans le comté de Devon, selon la BBC.

Quant à la façon dont il s’est retrouvé au Royaume-Uni … des experts locaux en oiseaux ont suggéré qu’il recherchait un climat plus tropical, mais il s’est en quelque sorte retourné pendant son voyage et a atterri là-bas.

C’est dans le sueada …

Scènes extraordinaires à Stiffkey. pic.twitter.com/gb7LRuM6Qf – TheWhiteFalcon (@Vaasetter) 17 octobre 2020 @Vaasetter

Maintenant, Rufous ici n’est peut-être pas grand-chose à regarder du premier coup d’œil … mais la rareté de sa présence était plus que suffisante pour rassembler tous ces gars pour les regarder de plus près. Écologiste Mike Hoit – qui était sur les lieux en train de prendre des photos – nous dit que s’il peut sembler que beaucoup de gars n’étaient pas regroupés en toute sécurité, le rassemblement était beaucoup plus socialement éloigné que les photos ne le suggèrent. Et en plus, ils sont à l’extérieur … ce qui aide certains.

Une dernière chose … Mike a eu une superbe photo du merle caché furtivement parmi les champs du marais. Son défi – voyez si vous pouvez le trouver à l’œil nu. Indice … sud-ouest.