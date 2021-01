Les écoles anglaises resteront fermées jusqu’à la fin du semestre de février, à l’exception des enfants des travailleurs clés et des personnes vulnérables.

Cependant, les établissements de la petite enfance tels que les crèches et les services de garde d’enfants continueront de fonctionner.

Lors du verrouillage de mars 2020, le gouvernement a demandé aux crèches et aux autres prestataires de services de garde enregistrés de fermer leurs portes à la majorité des enfants pour freiner la propagation du virus.

Les opérateurs et le personnel ont exprimé leur colère face au manque de consultation du secteur sur les dernières mesures.

Ils ont soulevé des inquiétudes concernant la sécurité du personnel, un manque de soutien financier et de vaccination et ont exigé de voir les preuves scientifiques derrière la décision.

(

Les crèches ont été invitées à fermer leurs portes lors du premier verrouillage

/ AP)

Neil Leitch, directeur général de la Early Years Alliance, a déclaré: «Cela ne fait rien de croire que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de répondre à une question cruciale: s’il est trop dangereux pour les écoles de rester ouvertes, comment cela peut-il être sûr pour la petite enfance? fournisseurs de le faire?

«Beaucoup de ceux qui travaillent dans les premières années se sentent terrifiés et abandonnés par le gouvernement. On leur demande de rester en première ligne pendant la période la plus inquiétante d’une pandémie mondiale sans EPI, sans tests et sans accès aux vaccinations.

“Ajoutez à cela le fait que le gouvernement fournit un soutien financier minimal pour aider les fournisseurs à traverser cette période incroyablement difficile et il est difficile de penser à de nombreux autres secteurs qui ont été invités à faire autant tout en étant traités avec un tel dédain.

“Les premières années ne peuvent être traitées comme une réflexion après coup. Nous avons besoin de protection, nous avons besoin d’un soutien financier et nous avons besoin que le traitement épouvantable de notre secteur prenne fin une fois pour toutes.”

en relation

M. Leitch prévoit de rencontrer aujourd’hui la ministre des Enfants, Vicky Ford, et participera mercredi à une réunion séparée avec les conseillers scientifiques du gouvernement (SAGE).

Le ministre du Cabinet Office Michael Gove a été interrogé sur BBC Breakfast pourquoi les crèches restaient ouvertes et a répondu: «Nous pensons qu’il est important de continuer à fournir des services de garde d’enfants et le jugement que nous avons porté est qu’en veillant à ce que des services de garde puissent être fournis, nous pouvons garantir que certaines des personnes dont le travail est si vital pour nous sortir de ce verrouillage – médecins, infirmières et autres – peuvent continuer à faire leur travail.

Cependant, M. Leitch a répliqué: “Mais les crèches et les gardiennes d’enfants ont été invitées à rester ouvertes à tous les enfants, pas seulement à ceux des travailleurs critiques. Comment se fait-il qu’un haut ministre ne comprenne même pas ce que le gouvernement demande réellement aux prestataires de la petite enfance? faire?”

(

Tulip Siddiq du Labour demande des «réponses claires»

/ Lucy Young)

Une pépinière a écrit sur les réseaux sociaux: «Je travaille dans une pépinière. Les premières années ne peuvent pas faire de distance sociale.

«Aujourd’hui encore, j’ai éternué et toussé plus de fois que je ne peux compter et on s’attend à ce que nous restions ouverts pendant un lock-out national.»

Un autre a dit qu’ils étaient «malades à mort» de la «mise de côté» de la petite enfance, ajoutant: «Quoi, suis-je invincible parce que je travaille dans une crèche? Blague absolue. ”

Un travailleur a écrit: «Je dois donc continuer à travailler en tant que pépiniériste sans EPI ni éloignement social des enfants, mais ils ne me donneront pas de vaccin?

«Je ne comprends pas comment c’est sûr pour nous d’être entourés de 20 enfants et cinq autres adultes, mais pas de protection. Les pratiquants de la petite enfance n’ont-ils pas d’importance?

Le député travailliste Tulip Siddiq a écrit au gouvernement pour demander des éclaircissements sur la sécurité des pépinières ainsi que des assurances sur le soutien financier.

Elle a exhorté le Gouvernement à cibler le soutien financier sur le secteur de la petite enfance et à repenser la récente «décision erronée» de modifier le financement de la petite enfance afin qu’il soit basé sur l’occupation actuelle plutôt que sur les niveaux d’occupation antérieurs à Covid.

Elle a écrit: «Permettre aux établissements de la petite enfance de rester ouverts ne suffira pas à assurer leur survie, car il y avait déjà 20 000 fournisseurs à risque de fermeture dans les six mois suivant les changements de financement du printemps.

«Procéder à ces changements serait un glas pour de nombreuses crèches et entreprises de garde d’enfants, et je vous exhorte à repenser cette décision désormais totalement intenable.»

Interrogé sur la science qui explique pourquoi les écoles ont fermé mais les crèches restent ouvertes, le virologue et membre du SAGE, le professeur Calum Semple, a déclaré à BBC Breakfast: «La réalité est que, dans ces circonstances, chaque opportunité d’éliminer le mélange social et le travail mixte des êtres humains est d’une importance vitale.

«Donc, si une décision politique a été prise ici pour garder les crèches ouvertes afin de garder le personnel essentiel au travail, alors cela pourrait être tempéré en limitant la capacité de la pépinière à ces travailleurs essentiels.

«Mais si nous arrivions au point de fermer les universités, les écoles secondaires et les écoles primaires pour des raisons de santé publique, alors je chercherais à fermer toutes les autres activités non essentielles.

“Et il se peut qu’une décision politique ait été prise ici que les pépinières soient essentielles. Mais ce n’est pas une décision scientifique.”

Le ministère de l’Éducation a déclaré au Standard qu’il fermait des écoles non pas parce qu’elles sont «dangereuses», mais parce que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour contenir la propagation du virus.

Ils ont déclaré que ces mesures leur permettaient de garder les crèches et les assistantes maternelles ouvertes et donc de soutenir les parents et de fournir «les soins et l’éducation essentiels» dont les jeunes enfants ont besoin.

Ils ont insisté sur le fait que les milieux de la petite enfance restent des «environnements à faible risque» pour les enfants et le personnel.

Selon le département, les 0-5 ans continuent d’avoir les taux les plus bas de coronavirus de tous les groupes d’âge et il n’y a «aucune preuve» que la nouvelle variante du coronavirus affecte de manière disproportionnée les jeunes enfants.

Ils ont ajouté: «Les établissements de la petite enfance sont ouverts à tous les enfants depuis le 1er juin et rien ne prouve que le secteur de la petite enfance a contribué à une augmentation des cas de virus au sein de la communauté.»