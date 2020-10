Les paiements arriveront bientôt au Mexique via WhatsApp depuis votre téléphone mobile | INSTAGRAM

C’est officiel, les paiements par WhatsApp arriveront au Mexique, grâce à une déclaration, la société a révélé son intention d’apporter son système de paiement dans notre pays, comme l’avaient déjà avancé les rapports précédents.

Cependant, WhatsApp lui-même n’a pas partagé beaucoup d’informations sur l’arrivée des paiements sur sa plateforme pour MexiqueDe même, ils n’ont même pas révélé le grand détail de la date exacte à laquelle ces nouvelles mises à jour seront disponibles.

Cependant, ce que la société de l’application téléphonique a détaillé, c’est l’importance que les plates-formes de messagerie instantanée ont acquise ces dernières années, et comment «de plus en plus de gens font confiance à WhatsApp Entreprise“, comme eux-mêmes l’ont fait savoir.

C’est à cause de cela que les paiements par WhatsApp atteindront notre pays, afin d’élargir les possibilités des utilisateurs de sa plate-forme, à la fois les utilisateurs traditionnels et les comptes professionnels qui utilisent l’application spéciale «WhatsApp Business».

Cela vous permettra non seulement de consulter les catalogues de produits et de passer des commandes, telles que les applications d’achat, mais également d’effectuer des paiements et différentes transactions, le tout avec le confort de rester dans WhatsApp.

Et, selon l’entreprise, le déploiement de ces nouvelles fonctions sera effectué dans le pays dans les mois à venir, ce qui rend les utilisateurs anxieux et attendant le contenu, puisque cette période peut inclure à partir du mois prochain, quelques mois. ou vous pouvez même attendre un an.

Pour vous garder dans le contexte, nous vous dirons: les paiements par WhatsApp ont été lancés pour la première fois au Brésil en juin dernier, mais après une très courte période, ils ont été suspendus par la Banque centrale du Brésil en raison du manque de réglementation nécessaire. pour opérer dans le pays latin.

Bien que, maintenant, avec la promesse de son arrivée sur le territoire national, le Mexique deviendrait le deuxième pays à avoir des paiements par WhatsApp, à moins que l’Inde ne reçoive l’approbation en attente, avant dans notre pays, et bien sûr, espérons-le dans ce À l’occasion, les autorités compétentes et les responsables de ce nouveau système peuvent avoir chacun des détails et directives nécessaires en place, de sorte que la mise à jour ne soit pas affectée, comme cela s’est produit au Brésil.

Enfin, les dirigeants de la société WhatsApp ont également mentionné que leur application permettra à leurs utilisateurs professionnels de gérer leurs messages sur la plateforme via Facebook, afin de permettre la croissance des petites et moyennes entreprises qui s’appuient sur leurs services de téléphonie Internet. pour offrir leurs produits.

Grâce à Facebook, une application qui a préparé le terrain pour étendre WhatsApp au-delà des conversations avec la famille et les amis, en combinaison avec le lancement de «WhatsApp Business», c’était l’étape la plus claire, même s’il reste encore un long chemin à parcourir pour devenir un Outil «tout-en-un» dans lequel les entreprises peuvent mettre leurs produits en vente.

On pourrait même dire qu’il s’agit de l’union de toutes les pièces que l’entreprise a développées dans le passé, jusqu’à ce que le cercle soit fermé et qu’un produit puisse être acheté directement sur WhatsApp, du début à la fin.

L’application souhaite augmenter les moyens de vérifier quels produits sont disponibles et faciliter les achats directement à partir d’un chat, c’est-à-dire que WhatsApp est utilisé comme plate-forme de communication entre l’acheteur et le vendeur.

En outre, la nouveauté est que ce catalogue sera non seulement informatif, mais l’acheteur pourra ajouter un produit au panier et passer la commande directement depuis WhatsApp, le dernier lien, les paiements sur WhatsApp, sont également en préparation depuis un certain temps, avec WhatsApp Pay qui nous nous sommes rencontrés au début de l’année.