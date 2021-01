Larry King est décédé et les acteurs des médias et du divertissement lui rendent hommage. King est décédé samedi matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, mais aucune cause de décès n’a été répertoriée dans l’annonce de son décès. (Cependant, King a été hospitalisé pour COVID-19 début janvier.) Il avait 87 ans.

Dans l’heure qui a suivi le réseau numérique de King, Ora Media, a rendu public sa mort, d’innombrables hommages ont afflué sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Parmi ceux qui ont rendu hommage, il y avait des pairs du monde des médias télévisés, ainsi que d’autres dans la sphère de la culture pop qui ont adoré son travail sur Larry King Live, Larry King Now et Politicking avec Larry King. Meghan McCain de The View, le gouverneur de New York Andrew Cuomo, Fox News et l’alun de MSNBC Greta Van Susteren et le comédien Craig Ferguson ne sont que quelques-unes des personnalités notables qui ont rendu hommage à l’icône des médias. Faites défiler pour lire leurs hommages, ainsi que ceux d’autres célébrités et personnalités notables.

Meghan McCain, co-animatrice de “ The View ” et fille de John McCain

“Il y a des ‘amis’ dans cette industrie et puis il y a de vrais amis pour qui je peux compter sur une main. Larry était l’une de ces personnes”, a écrit Meghan McCain sur Instagram. «Dès le début de ma carrière, lorsque je suis apparu pour la première fois dans son émission à 23 ans et que personne ne m’a pris au sérieux, il m’a donné une plate-forme, des opportunités, des conseils, un soutien et m’a toujours traité avec le plus grand respect. Il l’a fait tout au long de ma Quand j’ai vécu à Los Angeles, j’ai participé à son émission plus de fois que je ne peux compter et j’ai eu le privilège de le remplacer quand il était en vacances et qu’il faisait partie de sa couverture électorale en direct de 2012.

McCain a poursuivi: “Il a donné les meilleurs conseils de carrière, avait le sens de l’humour le plus acerbe, était un gentleman constant et plus naturellement curieux de ses sujets que tout autre intervieweur que j’ai jamais vu. Il aimait son travail, il aimait les gens, il adorait parler, il était incroyablement généreux avec son temps. Il était de la vieille école – l’un des meilleurs aspects de son émission était que c’était toute une expérience – il nous divertissait dans la salle verte, prenait de la nourriture et des boissons et sortait longtemps après la fin de l’enregistrement et partagez des histoires hilarantes et colorées de sa vie d’une manière que seuls les hommes de sa génération peuvent. Je suis reconnaissant pour les années d’amitié, de conseils et d’histoires que vous avez partagées avec moi Larry. Vous êtes une institution, une légende de la diffusion , ne sera jamais remplacé et vraiment manqué. La télévision est moins intéressante sans vous. Prières et lumière à toute la famille King aujourd’hui. “

Craig Ferguson, comédien et ancien animateur de “ The Late Late Show ”

(Photo: Ben Cohen / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .)

“Je viens d’entendre la terrible nouvelle à propos de Larry King”, a tweeté Craig Ferguson. “Il m’a tellement appris. C’était un vrai mensch. Il m’a probablement même appris ce mot. Tellement long copain, merci pour tous les rires. Dites bonjour à (Don) Rickles.”

DL Hughley, comédien

#RIVEZ À UNE ICÔNE #LARRYKING “, a écrit DL Hughley.” REPOSEZ-VOUS FACILEMENT … VOTRE TRAVAIL EST FAIT ICI ET VOTRE HÉRITAGE RESTERA. “

Andrew Cuomo, gouverneur de New York

(Photo: Patrick McMullan / Patrick McMullan via .)

“Larry King était un garçon de Brooklyn qui est devenu (sic) un journaliste qui a interviewé les journalistes”, a tweeté Andrew Cuomo. “Il a mené plus de 50 000 entretiens qui ont informé les Américains d’une manière claire et simple. New York adresse ses condoléances à sa famille et à de nombreux amis.”

Autres hommages

Comme l’a dit la déclaration de Jeff Zucker, les interviews des journalistes de Larry King “ont vraiment mis le réseau sur la scène internationale”. J’ai parlé de l’impact de King sur les nouvelles du câble ici pic.twitter.com/6Qmg64iDnb – Brian Stelter (@brianstelter) 23 janvier 2021

“Histoire vraie: Larry King m’a rejoint une fois en direct sur @MSNBC après que je l’ai abordé alors que nous achetions des bagels à LA”, a tweeté le correspondant Jacob Soboroff. «Nous avons parlé de politique pour un segment que j’ai en quelque sorte fait appeler @MSNBC ‘Jakewalking’. (Désolé, @jayleno.) Larry a dit que les riches devraient payer plus d’impôts. RIP à une légende totale. “

Un si grand titre sur #LarryKing à New York – cela montre qu’il avait tellement de largeur … contrairement à certains qui ne peuvent interviewer qu’un seul type d’invité (par exemple, des politiciens), Larry pouvait interviewer TOUT LE MONDE et il l’a fait et il a interviewé TOUT LE MONDE pic.twitter.com / bCCQO5fP6w – Greta Van Susteren (@greta) 23 janvier 2021

L’auteur-compositeur-interprète Yusuf Islam (Cat Stevens) a écrit: “C’est triste d’apprendre le décès de Larry King. Que Dieu ait son âme.” La journaliste Lisa Ling a ajouté: “Adieu le légendaire #LarryKing avec lequel moi – et tout le monde – avons eu les meilleures conversations.”

