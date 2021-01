E

Les pandas géants du zoo de dinburgh devront peut-être retourner en Chine l’année prochaine à la fin de leur contrat de 10 ans avec le gouvernement chinois en raison de pressions financières.

La Royal Zoological Society of Scotland, qui gère à la fois le zoo d’Édimbourg et le Highland Wildlife Park, a dû faire face à d’énormes pressions financières lorsqu’elle a été contrainte de fermer pendant trois mois au cours de l’été.

Coûtant environ 1 million de livres par an pour louer Tian Tian et son compagnon, Yang Guang, David Field, directeur général de la société, dit que l’organisme de bienfaisance devra «sérieusement envisager toutes les économies potentielles», y compris leur contrat de panda géant.

M. Field a déclaré: «La fermeture du zoo d’Édimbourg et du Highland Wildlife Park pendant trois mois en raison de Covid-19 a eu un impact financier énorme sur notre association car la plupart de nos revenus proviennent de nos visiteurs.

«Bien que nos parcs soient à nouveau ouverts, nous avons perdu environ 2 millions de livres sterling l’année dernière et il semble certain que les restrictions, la distanciation sociale et les limites sur notre nombre de visiteurs continueront pendant un certain temps, ce qui réduira également nos revenus.

«Nous avons fait tout notre possible pour protéger notre organisme de bienfaisance en contractant un prêt du gouvernement, en congédiant le personnel lorsque cela était possible, en procédant à des licenciements si nécessaire et en lançant un appel de collecte de fonds.

Tian Tian n’a pas réussi à se reproduire malgré des inséminations artificielles répétées

«Le soutien que nous avons reçu de nos membres et des amoureux des animaux nous a aidés à garder nos portes ouvertes et nous en sommes extrêmement reconnaissants.

Le zoo n’était pas éligible au fonds zoos du gouvernement, qui était destiné aux petits zoos.

M. Field a ajouté: «Nous devons considérer sérieusement toutes les économies potentielles et cela inclut l’évaluation de notre contrat de panda géant et le coût de leurs soins quotidiens.

“À ce stade, il est trop tôt pour dire quel sera le résultat. Nous discuterons des prochaines étapes avec nos collègues chinois au cours des prochains mois.”

Le zoo fait partie d’un certain nombre de projets de conservation, dont un visant à réintroduire des chats sauvages écossais.

Cependant, M. Field a déclaré que des projets comme celui-ci pourraient également devoir être abandonnés en raison du Brexit et ne pas pouvoir demander des subventions de l’Union européenne.

M. Field a déclaré: «Nous avons reçu une subvention de 3,2 millions de livres du programme EU LIFE pour soutenir notre projet de partenariat Saving Wildcats, qui vise à restaurer les chats sauvages en Écosse en les élevant et en les relâchant dans la nature.

«Les chats sauvages sont au bord de l’extinction en Grande-Bretagne et c’est le dernier espoir pour la survie de l’espèce.

“Comme nous ne faisons plus partie de l’Union européenne, notre organisation caritative n’est plus éligible pour demander un financement à des programmes comme EU LIFE, qui se sont avérés essentiels pour notre travail de conservation de la faune et nos efforts plus larges pour protéger les animaux de l’extinction.

Le zoo a accueilli la naissance en février dernier d’un bébé chimpanzé, photographié ici avec sa mère Heleen

«Nous avons un laboratoire de génétique de conservation de premier plan au zoo d’Édimbourg qui soutient des projets de conservation dans le monde entier, et soudain, l’accès au financement et à d’autres chercheurs pour cette science de pointe a disparu.

“Bien que le plein impact reste à voir, nous sommes également confrontés à des défis croissants concernant le déplacement des animaux entre les zoos, dont beaucoup font partie d’importants programmes européens de sélection d’espèces menacées.”

Le programme manque actuellement d’environ 900 000 £, ce qui signifie qu’il devra peut-être être annulé.

M. Field a déclaré: “Nous devons encore réduire les coûts pour assurer notre avenir. Il se peut que certains de nos projets de conservation incroyablement importants, y compris la bouée de sauvetage vitale pour les chats sauvages d’Écosse, doivent être reportés, reportés ou même arrêtés.

“Yang Guang et Tian Tian ont fait une énorme impression sur nos visiteurs au cours des neuf dernières années, aidant des millions de personnes à se connecter à la nature et les incitant à s’intéresser à la conservation de la faune.

“J’adorerais qu’ils puissent rester encore quelques années avec nous et c’est certainement mon objectif actuel.”