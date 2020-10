L’hommage de Skai Jackson à Dancing With the Stars à la regrettée co-star Cameron Boyce était “vraiment spécial et touchant” pour les parents de l’acteur décédé, ont-ils déclaré lors d’un nouvel épisode de People (the TV Show!). Jackson, 18 ans, a dédié la danse de lundi au “Ordinary People” de John Legend à son ancienne co-star de Jessie, décédée tragiquement à 20 ans en juillet 2019 après avoir subi une crise d’épilepsie dans son sommeil. La performance émouvante de Jackson a épaté les juges, lui valant les 10 premiers de la saison et un score total de 28/30.

“Pour Skai, avoir l’opportunité de partager son amour de Cameron de cette manière était vraiment spécial et touchant”, a déclaré la mère de Cameron, Libby Boyce à propos de la danse. “Elle était magnifique”, a déclaré le père de Cameron, Victor Boyce. “Je la connais depuis l’âge de 7 ans et elle a toujours été talentueuse. Et maintenant, en tant que jeune femme, elle a vraiment projeté la grâce, et c’était juste du cœur. “

Jackson a déclaré lors de l’épisode de lundi que Cameron m’avait “beaucoup appris, même des petites choses comme être une personne gentille, être motivé [and] voulant faire plus d’efforts, “disant à l’animatrice Tyra Banks qu’elle espérait que la danse le rendrait fier.” C’était quelqu’un qui était vraiment important pour moi et il fait partie de la raison pour laquelle j’ai fait le spectacle, “dit-elle en larmes.

Victor et Libby ont déclaré qu’il était bon d’entendre parler de l’impact positif de leur fils alors qu’ils continuent de pleurer la perte de leur fils. “Nous pouvons avoir quelques jours que nous tenons, et le lendemain, nous tombons l’un dans l’autre et nous nous souvenons de la réalité, qui est extrêmement crue et douloureuse et le sera pour toujours”, a déclaré Libby. “Ce n’est rien dont vous vous améliorez. C’est une douleur éternelle, et cela fait partie de notre vie et des cartes qui nous ont été distribuées.”

Jackson a également attiré l’attention sur la Fondation Cameron Boyce, lancée par Victor et Libby après sa mort pour fournir «aux jeunes des débouchés artistiques et créatifs comme alternatives à la violence et à la négativité et utilise les ressources et la philanthropie pour un changement positif dans le monde» ainsi que pour sensibiliser à propos de l’épilepsie. “L’épilepsie est ce qui a tué notre fils, et nous avons assez rapidement réalisé que cela devait être au cœur de ce que nous faisons”, a déclaré Libby.

«Chaque jour est irréel et surréaliste», a poursuivi Victor. “Je ne peux pas vous le décrire. Immédiatement quand notre fils est décédé, la première chose de ma femme a été que sa mort ne peut être vaine. Notre objectif est de garder son héritage vivant et d’aider autant de personnes que possible.”