M. Dunn, 19 ans, a été tué lorsque sa moto a percuté une voiture conduite du mauvais côté de la route par l’Américaine Anne Sacoolas à l’extérieur de la RAF Croughton dans le Northamptonshire le 27 août de l’année dernière.

Sacoolas, dont le mari Jonathan Sacoolas travaillait comme assistant technique à la base, a quitté le pays quelques semaines plus tard après que les États-Unis ont déclaré qu’elle avait droit à l’immunité diplomatique.

L’homme de 43 ans a finalement été accusé d’avoir causé la mort par conduite dangereuse en décembre dernier, mais une demande d’extradition a été rejetée par le département d’État américain en janvier – une décision qu’il a ensuite qualifiée de «définitive».

Les parents de M. Dunn, Charlotte Charles et Tim Dunn, ont affirmé que le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) avait à tort décidé que Sacoolas jouissait de l’immunité diplomatique et avait illégalement entravé l’enquête de la police du Northamptonshire sur la mort de leur fils en gardant la force «dans l’obscurité».

Mais, dans un jugement rendu par la Haute Cour mardi, Lord Justice Flaux et M. Justice Saini ont déclaré: “Notre conclusion est que Mme Sacoolas jouissait de l’immunité de juridiction pénale britannique au moment de la mort de Harry.”

Les juges ont également rejeté l’affirmation de Mme Charles et de M. Dunn selon laquelle le FCDO avait «usurpé» l’enquête de la police du Northamptonshire sur la mort de leur fils, estimant que les fonctionnaires «cherchaient à aider plutôt qu’à entraver la police du Northamptonshire dans leur enquête».

L’affaire de Mme Charles et de M. Dunn était centrée sur un accord de 1995 entre le Royaume-Uni et les États-Unis, accordant l’immunité au personnel administratif et technique de la RAF Croughton, à laquelle les États-Unis ont renoncé pour «des actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions».

Lors d’une audition au début du mois, leurs avocats ont déclaré que le FCDO «avait pris sur lui le pouvoir de résoudre la question de l’immunité et avait finalement et illégalement décidé d’accepter la décision de l’ambassade américaine selon laquelle Anne Sacoolas jouissait de l’immunité».

Sam Wordsworth QC a déclaré au tribunal que Sacoolas n’avait «aucun devoir» à la base et par conséquent «n’avait jamais eu d’immunité pertinente à laquelle les États-Unis pourraient renoncer».

Mais Lord Justice Flaux et M. Justice Saini ont conclu que Sacoolas jouissait de l’immunité diplomatique «à son arrivée au Royaume-Uni» en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (VCDR) qui n’avait pas été «expressément levée», ce qui signifie qu’elle «avait l’immunité au moment de la mort de Harry. ».

Les juges ont déclaré: «Nous ne parvenons pas à cette conclusion avec un quelconque enthousiasme pour le résultat, mais elle est contrainte par le fonctionnement du VCDR.»