es parents de Madeleine McCann ont déclaré dans un message du Nouvel An que leur «espoir, leur énergie et leur détermination» de la retrouver restent inébranlables.

Dans un message publié sur le site Web officiel de la campagne Find Madeleine, Kate et Gerry McCann ont déclaré que leurs pensées et leurs prières accompagnaient tous ceux qui ont souffert en 2020.

La déclaration, qui remercie également les sympathisants, se lit comme suit: «Au revoir 2020. Quelle année! Une année dont nous ne voulons pas nous souvenir mais que nous aurons du mal à oublier.

«Il ne fait aucun doute que 2020 a été difficile pour la plupart des gens, et souvent pénible, avec tant de pertes, d’inquiétudes et d’isolement.

«Malgré la perte d’un parent chacun, nous sommes conscients que nous avons été plus chanceux que beaucoup, avec notre cellule familiale à la maison et des emplois à occuper.

Le couple, de Rothley dans le Leicestershire, a reconnu que l’enquête avait révélé que Madeleine avait naturellement été forcée de ralentir en raison de la pandémie.

Ils ont ajouté: «Cela ne s’est pas arrêté, cependant, et l’espoir, l’énergie et la détermination de la retrouver et de découvrir la vérité restent inébranlables.

(

Madeleine avait presque quatre ans lorsqu’elle a disparu de l’appartement de vacances de sa famille à Praia da Luz

)

“Nous sommes très reconnaissants pour le soutien continu, en particulier tout au long de cette année” de la merde “et pour tous les souhaits de Noël également. Merci.

“Nos pensées et nos prières accompagnent tous ceux qui ont souffert cette année. Espérons que 2021 sera une année plus brillante et plus positive.”

Madeleine avait presque quatre ans lorsqu’elle a disparu de l’appartement de vacances de sa famille à Praia da Luz, dans l’Algarve au Portugal, le 3 mai 2007.

Scotland Yard a confirmé le mois dernier qu’il n’avait pas l’intention de mettre fin à son enquête sur les personnes disparues, malgré la conviction des procureurs allemands que Madeleine a été assassinée.

La commissaire de la police métropolitaine, Dame Cressida Dick, a déclaré que la force travaillait “vraiment, très étroitement” avec les autorités allemandes, mais ne s’attend pas à ce qu’elles partagent toutes leurs preuves.

Un suspect de l’enquête allemande, Christian Brueckner, a appris en novembre dernier qu’il resterait derrière les barreaux jusqu’en 2026, après avoir perdu une tentative d’annuler une condamnation pour viol.

Il a été reconnu coupable l’année dernière du viol d’une Américaine de 72 ans dans la même station balnéaire portugaise en 2005 et condamné à sept ans de prison par un tribunal de Brunswick, en Basse-Saxe.

Le ressortissant allemand de 43 ans – appelé Christian B en Allemagne en raison des lois strictes sur la protection de la vie privée du pays – a été identifié comme suspect lors de l’enquête sur Madeleine en juin dernier.