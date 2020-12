Lire le contenu vidéo



Exclusif @keyonharrold / Instagram

Les parents d’un adolescent noir accusé à tort d’avoir volé le téléphone d’une femme blanche disent qu’ils redoutaient l’idée de devoir lui dire que sa race aurait pu être le déclencheur … mais ils l’ont fait.

Musicien de jazz Keyon Harrold et sa femme, Kat, nous a rejoints lundi sur ‘TMZ Live’ après un épisode inquiétant à l’hôtel Arlo à New York ce week-end … où Keyon a capturé ce que beaucoup pourraient considérer comme une “Karen” insistant sur le fait que sa fille de 14 ans avait volé son téléphone égaré … ce qui n’était PAS vrai.

Après avoir jeté sur le garçon et demandé à un responsable de le forcer à lui donner son téléphone … Keyon dit que son appareil a finalement été retourné par un chauffeur Uber, qui l’avait trouvé dans sa voiture. Donc, après tout, elle avait tort – et Keyon, à l’époque, a déclaré que personne n’avait présenté d’excuses.

Lire le contenu vidéo

TMZ.com

Avance rapide de quelques jours … et il est clair que la famille est toujours secouée par un incident qui, selon eux, a probablement été alimenté par le racisme. Keyon dit qu’il ne sait honnêtement pas pourquoi la femme a supposé que son fils, parmi tous les gens, avait son téléphone … expliquant qu’il était abasourdi sur le moment.

La mère du garçon, Kat, a détaillé la conversation atroce qu’elle a eue après le fait lorsque son fils lui a demandé pourquoi il avait pu être distingué … et elle a répondu que sa couleur de peau avait peut-être quelque chose à voir avec cela. C’est déchirant de l’entendre décomposer.

Nous avons également parlé à un avocat Ben Crump – qui représente Keyon et co. – et il a clairement exprimé ses attentes … il veut que la femme soit inculpée au pénal et une enquête sur les droits civils à ce sujet. Il nous dit catégoriquement … cela ne serait pas arrivé à une personne blanche.