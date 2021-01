P

arents sont à leur «fin de vie», a averti aujourd’hui un député conservateur au gouvernement, alors que de graves préoccupations ont été soulevées concernant la santé mentale des enfants pendant que les écoles sont fermées.

La députée conservatrice Siobhan Baillie a déclaré à la Chambre des communes qu’elle avait été contactée par des parents qui étaient «désespérément inquiets» pour la santé mentale de leurs enfants.

Elle intervient après que l’Evening Standard a lancé une campagne pour faire face à la crise croissante de la santé mentale chez les jeunes à la suite de la pandémie – et a appelé le gouvernement à agir.

Mme Baillie a déclaré: «Nous devons entendre parler de mon père Stroud qui m’a contacté parce qu’il est si désespérément inquiet de la santé du métal de ses enfants à la maison toute la journée.

“Les parents qui me contactent sur Instagram – Instagram est pour les photos de chats – et ils sont absolument à bout de souffle pour jongler avec la garde d’enfants et le travail.”

Elle a demandé l’assurance que la réouverture des écoles était considérée comme une «urgence nationale».

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, a répondu: «Nous prenons la santé mentale des élèves et des parents et, en fait, du personnel scolaire très au sérieux dans toutes les décisions que nous prenons.»

Robert Halfon, président du comité restreint de l’éducation, a soulevé des niveaux élevés d’anxiété, de dépression et d’automutilation chez les enfants en raison des fermetures d’écoles, ajoutant: «Les parents montrent des signes de stress psychologique et de rupture en raison des pressions liées au retour à la maison. scolariser leurs enfants, maintenir leur emploi et leur entreprise. Nous avons juste besoin de rouvrir nos écoles le plus tôt possible. »

L’ancienne ministre travailliste des écoles, Dame Diana Johnson, a ajouté: “Les familles de Hull North sont en difficulté et, en tant que nation, nous stockons une bombe à retardement de problèmes de santé mentale pendant une génération.”

Felicity Buchan, députée conservatrice de Kensington, a déclaré que “la majorité des parents” de sa région aimeraient voir leurs enfants retourner à l’école après la pause de mi-session, ajoutant: “Peut-il m’assurer que tout est fait pour ramener les enfants à l’école et que nous n’avons pas exclu un retour après la pause à mi-parcours? ”

M. Gibb a déclaré que “personne n’est plus désireux” que lui de voir “toutes les écoles revenir et ouvertes à tous les enfants et jeunes”.

Le débat a eu lieu après que la secrétaire à l’éducation de l’ombre, Kate Green, a demandé le plan du gouvernement pour la réouverture des écoles.