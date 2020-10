Les partisans du président Donald Trump se sont rassemblés à l’extérieur du centre médical militaire Walter Reed tout au long du week-end, alors que le président reste à l’intérieur en train d’être traité pour COVID-19. Des images de la scène montrent des supporters agitant des drapeaux, chantant, klaxonnant et faisant exploser de la musique. Le dimanche matin, un groupe était là, brillant et criardant tôt “Fier d’être un Américain”, parmi d’autres chansons patriotiques.

La correspondante de NBC News à la Maison Blanche, Kelly O’Donnell, a partagé dimanche matin une vidéo de l’extérieur de Walter Reed montrant des partisans de Trump jouant “Fier d’être un Américain”. Elle a noté qu’ils ont également joué “Born in the USA” de Bruce Springsteen – un commentaire critique sur la guerre du Vietnam. Les supporters sont restés là tout au long du week-end, perturbant même parfois la couverture des équipes de presse sur les lieux avec leur bruit. Trump lui-même a pris note de leur présence dans un tweet dimanche après-midi.

9h du matin un dimanche matin et «Born in the USA» et «Fier d’être américain» de Lee Greenwood hurlent devant l’hôpital où le président est soigné pour covid. pic.twitter.com/Elmzx2o6FB – Kelly O’Donnell (@KellyO) 4 octobre 2020

“J’apprécie vraiment tous les fans et supporters en dehors de l’hôpital”, a-t-il écrit. “Le fait est qu’ils aiment vraiment notre pays et voient comment nous le rendons plus grand que jamais!”

De nombreux commentateurs tout au long du week-end se sont demandé s’il était propice à un hôpital d’avoir ce niveau de bruit non-stop juste devant les portes. De plus, beaucoup ont souligné le risque extrême de propagation de la pandémie de coronavirus parmi les manifestants. Ces foules ont parfois rencontré des manifestants, là pour dénoncer le président et exiger plus d’informations sur son état.

Les informations sur l’état de Trump ont été rares et peu fiables tout au long du week-end. Il a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 jeudi soir, mais il existe des preuves suggérant qu’il a été infecté pendant des jours à l’avance – avec ou sans le savoir. Trump était ensuite malade toute la journée de vendredi, recevant une oxygénothérapie supplémentaire avant de devoir finalement être hospitalisé ce soir-là.

Les médecins de Trump ont été critiqués pour leurs mises à jour depuis lors. Samedi matin, le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a donné une conférence de presse sur les marches de Walter Reed, refusant de répondre à une question sur l’oxygène d’appoint. Une heure plus tard, l’Associated Press a rapporté que Trump avait reçu ce traitement. Dimanche matin, Conley a donné une autre conférence, affirmant qu’il avait craint que le fait de répondre à la question aggrave d’une manière ou d’une autre l’état de Trump.

Trump reste à l’hôpital au moment d’écrire ces lignes. Ses médecins ont suggéré qu’il pourrait être libéré dès lundi, mais aucun calendrier officiel n’a encore été établi.